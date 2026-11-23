Корень находится внутри скобок, а маленькая двойка стоит сразу за ними. Значит, в квадрат предстоит возвести сумму, которую ещё нужно найти. Числа в этом примере целые, деление получится без остатка. Длинных вычислений не будет, если спокойно пройти от первого действия к последнему.

Попробуйте обойтись без калькулятора и записей. На попытку можно отвести 20 секунд. Когда получите ответ, вспомните, какое число делили на девять: по нему будет удобно сверить решение. А ниже разберём и способ, при котором деление большого числа вообще не потребуется.

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Задание

Найдите значение выражения. Черта корня относится только к числу 144.

(√144 + 3)² ÷ 9 − 7 = ?

Полезная пауза перед решением

Как капли воды очищают лист лотоса

Капля на листе лотоса собирается в округлую бусину, а не растекается тонкой плёнкой. Можно подумать, что лист покрыт чем-то очень гладким. Под микроскопом видно обратное: его поверхность усеяна выступами, на которых находятся мельчайшие восковые кристаллы. Воск отталкивает воду, а между неровностями остаётся воздух. Поэтому капля касается лишь небольшой части поверхности. Это похоже на попытку положить шарик на густую щётку: сплошной опоры под ним не будет.

У пылинок на таком листе тоже мало точек соприкосновения с опорой, поэтому держатся они слабо. Когда капля катится, частицы прилипают к ней и покидают лист вместе с водой. Растворять грязь для этого не требуется. После дождя на листе остаётся меньше загрязнений. Одной способности отталкивать воду недостаточно: значение имеют и размеры неровностей, и то, как устроена поверхность.

В исследовании, опубликованном в 1997 году, немецкие ботаники специально загрязняли листья разных растений, а затем смачивали их водой. На шероховатых водоотталкивающих поверхностях капли скатывались и уносили частицы. Гладкие листья очищались заметно хуже. Это свойство получило название «эффект лотоса». При этом лотос не единственный обладатель такой защиты: похожее устройство поверхности есть, например, у листьев капусты.

От корня из 144 до последнего вычитания

Начинаем с корня внутри скобок. Двенадцать в квадрате даёт 144:

√144 = 12

Прибавляем тройку:

12 + 3 = 15

Теперь возводим в квадрат всю полученную сумму:

15² = 15 × 15 = 225

Делим на девять:

225 ÷ 9 = 25

Выполняем последнее вычитание:

25 − 7 = 18

Ответ: 18.

Можно сократить вычисления, если заметить, что 9 = 3². Выражение 15² ÷ 9 превращается в (15 ÷ 3)². Сначала делим 15 на 3, затем возводим пятёрку в квадрат и получаем те же 25. Число 225 при таком способе даже не появляется, а последнее вычитание остаётся прежним.

Если у вас получилось 10, проверьте действие после скобок. Такой ответ выходит, когда вместо квадрата суммы находят сумму квадратов: 12² + 3² = 153, затем 153 ÷ 9 − 7 = 10. Но маленькая двойка стоит за закрывающей скобкой, поэтому сначала надо прибавить тройку к двенадцати. Разница всего в порядке двух действий, а результат уже другой.

Попробуйте следующий пример, где две десятичные дроби в скобках, куб за скобками. Проверочная работа короткая, а дневник с подписью родителей всё равно никто не потребует.