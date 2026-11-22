На карточке две десятичные дроби, хотя считать с десятыми до самого конца не придётся. Их разность возводят в куб, а рядом нужно найти обычное произведение. Обе части складываются только в последнем действии.
Попробуйте заранее прикинуть, какая часть даст больший вклад в ответ: куб или произведение. Затем посчитайте точно. Такая предварительная оценка пригодится, если на последнем шаге получится неожиданно большое или маленькое число.
Задание
Сосчитайте выражение в уме. Для попытки на скорость поставьте таймер на 20 секунд.
(3,5 − 1,5)³ + 6 × 4 = ?
Полезная пауза перед решением
Почему камертон звучит громче, если поставить его на стол
Если слегка ударить по камертону резиновым молоточком и держать его за ножку, звук будет довольно тихим. Два зубца вилки быстро расходятся и сближаются, заставляя колебаться окружающий воздух. Но камертон передаёт ему энергию не очень эффективно. Поэтому в большой комнате такой звук трудно расслышать издалека, хотя сам металл продолжает вибрировать. Более сильный удар не единственный способ сделать камертон слышнее.
Достаточно прижать конец его ножки к деревянной столешнице. Ножка тоже колеблется, хотя гораздо слабее зубцов, и передаёт движение столу. Теперь звук излучает поверхность, площадь которой намного больше площади узкой металлической вилки. Стол лучше передаёт колебания воздуху, и звук становится громче. Именно этот эффект показывают в учебном опыте со звучащей доской. Дополнительного удара для усиления не требуется: меняется способ передачи уже сообщённой камертону энергии.
Слышимость можно изменить и без прикосновения к столу. Если медленно поворачивать звучащий камертон возле уха, громкость будет то увеличиваться, то уменьшаться. Звук расходится от вилки не одинаково во все стороны. Колебания воздуха от двух зубцов складываются: в одних направлениях они усиливают друг друга, в других ослабляют. Расстояние до слушателя тоже влияет на расположение громких и тихих участков. Поэтому сравнивать звучание двух камертонов стоит в одинаковом положении.
Что остаётся после вычитания десятичных дробей
Сначала выполняем вычитание внутри скобок. Дробные части одинаковые, поэтому в разности останется целое число:
3,5 − 1,5 = 2
Тройка справа от скобки относится к этому результату. Куб двойки получаем, перемножив три двойки:
2³ = 2 × 2 × 2 = 8
Вычисляем произведение во второй части:
6 × 4 = 24
Теперь складываем:
8 + 24 = 32
Ответ: 32.
Можно проверить итог без повторения последнего сложения. Число 24 втрое больше восьми, поэтому 8 + 24 составляют четыре восьмёрки: 8 × 4 = 32. Предварительная оценка тоже подтвердилась: произведение 6 × 4 внесло в ответ больше, чем куб разности.
Если получилось 30, вероятно, вместо куба вы утроили двойку: 2 × 3 + 24 = 30. Показатель степени сообщает, сколько одинаковых множителей нужно взять. Поэтому 2³ означает 2 × 2 × 2, а не 2 × 3. Такую ошибку проще заметить, если перед умножением выписать все множители.
Попробуйте следующий пример. Если всё сошлось, форму стоит поддержать. Если нет, можно сделать вид, что предыдущий был тренировочным.