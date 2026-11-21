У половины и трети разные знаменатели. Складывать нижние числа между собой нельзя, хотя это самый быстрый способ получить неверный ответ. Обычного умения находить половину и треть числа здесь достаточно, если выбрать удобный порядок вычислений.

Решите пример своим способом, а затем сравните его с разбором. Можно сначала сложить дроби или сразу найти две доли от 18. Десятичные знаки не понадобятся, как и деление в столбик.

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Задание

Какое число получится вместо вопросительного знака? Попробуйте посчитать в уме за 20 секунд или дайте себе столько времени, сколько нужно.

(1/2 + 1/3) × 18 − √49 = ?

Полезная пауза перед решением

Откуда берётся синий блеск крыльев морфо

Синий блеск крыльев морфо создаёт их строение. Поверхность покрыта мельчайшими чешуйками, которые частично перекрывают друг друга. На чешуйках проходят ряды гребней, а внутри них расположены тонкие слои с воздушными промежутками. Размеры этих деталей сопоставимы с длиной световой волны. Когда свет попадает на крыло, он отражается от множества границ между слоями. Отражённые волны складываются так, что синий свет усиливается.

Такую окраску называют структурной. Для неё важны толщина слоёв, расстояния между ними и положение крыла относительно света и наблюдателя. Поэтому при движении бабочки блеск становится то ярче, то слабее. При этом пигменты в крыльях тоже есть: коричневый пигмент поглощает часть света и помогает синему отражению выделяться. В исследовании шестнадцати видов морфо учёные показали, что в создании окраски участвуют не только многослойные гребни, но и тонкие основания чешуек.

Если морфо пелеидес сложит крылья, вместо яркой синевы будет видна бурая нижняя сторона с крупными пятнами, похожими на глаза. Когда крылья сомкнуты, яркие верхние поверхности оказываются скрыты. Сверху крылья отражают заметные синие блики, а снизу окраска помогает сливаться с лесным фоном. На фотографии раскрытых крыльев хорошо видно, насколько широкую площадь занимает синяя поверхность. Но устройство, которое создаёт этот цвет, различимо только при сильном увеличении.

Как сложить половину и треть

Приводим дроби к общему знаменателю. И половину, и треть можно выразить в шестых долях:

1/2 = 3/6

1/3 = 2/6

Теперь складываем числители, а знаменатель оставляем прежним:

3/6 + 2/6 = 5/6

Умножаем сумму на 18. Сначала делим 18 на шесть, затем умножаем на пять:

(5/6) × 18 = (18 ÷ 6) × 5 = 15

Квадратный корень из 49 равен семи:

√49 = 7

Вычитаем:

15 − 7 = 8

Ответ: 8.

Есть и путь без общего знаменателя. Умножение можно распределить между слагаемыми: отдельно найти половину от 18 и треть от 18, затем сложить. Получится 18 ÷ 2 + 18 ÷ 3 = 9 + 6 = 15. После вычитания семёрки снова выходит 8. Этот способ удобен, потому что 18 делится и на два, и на три без остатка.

Если в скобках у вас получилось 2/5, числители и знаменатели были сложены по отдельности. Проверить такую ошибку можно даже без полного расчёта: две пятых меньше половины, а прибавление положительной трети должно было её увеличить. Сумма половины и трети лежит между половиной и единицей. Такая оценка помогает заметить неверный результат ещё до умножения.

Переходите к следующему примеру. Одной удачной попытки мало для славы математического гения, а одной неудачной тем более мало, чтобы сдаваться.