На этой кухне подозрительно хорошо абсолютно всё. Красные кастрюли стоят на плите ровно, словно приготовились фотографироваться для каталога. Полки заставлены красивыми баночками. Сковорода висит там, где ей положено висеть, а не лежит в раковине со словами «потом помою». На столе цветы, на плите - кофейник, а в духовке уже румянится пирог.

Так не бывает.

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Где гора немытых тарелок? Где одинокая кружка со вчерашним чаем? Где пакет, в котором лежат ещё семнадцать пакетов?

Впрочем, сегодня искать беспорядок не нужно.

Художник приготовил для нас кое-что похитрее.

Перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми спрятаны три отличия.

Попробуйте найти все три за 20 секунд.

Картинка довольно пёстрая: банки, посуда, цветы, кастрюли, кухонная утварь. Именно поэтому небольшим изменениям здесь особенно удобно прятаться.

Так что не позволяйте пирогу отвлекать вас от главной задачи.

Готовы?

20 секунд пошли!

На кухне особенно легко потерять мелочи из виду

У подобных головоломок есть простой секрет: чем больше на изображении знакомых предметов, тем легче нашему мозгу перестать рассматривать их по отдельности.

Мы видим полку и думаем: «банки». Видим плиту - «кастрюли». Смотрим вниз - «цветы, кофейник, бутылочка».

Мозгу этого вполне достаточно.

Но для поиска отличий такой способ совершенно не годится.

Здесь приходится рассматривать не «полку», а каждый предмет на ней. Не просто «плиту», а количество ручек, форму кастрюль и мелкие элементы оформления.

Поэтому попробуйте проверенный приём: двигайтесь по картинке сверху вниз и слева направо.

Сначала изучите верхнюю полку. Затем всё, что находится над плитой. Потом саму плиту и духовку. И только после этого переходите к предметам в нижней части картинки.

И главное - не возвращайтесь каждые пять секунд к пирогу.

Он одинаковый.

Наверное.

Ну что, время вышло?

Если все три отличия найдены - замечательно.

Если осталось одно, дадим небольшую подсказку.

Посмотрите внимательно на верхнюю полку.

Затем пересчитайте регуляторы плиты.

А напоследок рассмотрите кофейник слева внизу.

Всё.

Дальше начинаются спойлеры.

Правильный ответ: где спрятались три отличия

Проверяем нашу кухню.

Первое отличие - фрукт на верхней полке. На одной картинке лежит красное яблоко, а на другой - оранжевый фрукт.

Второе отличие - ручки-регуляторы на плите. На одной картинке их пять, на другой - четыре.

Третье отличие - рисунок на кофейнике слева. На одном изображении его украшает роза, на другом - другой розовый цветок.

Вот и все три!

Кастрюли оказались невиновны. Сковорода честно провисела на своём месте. Пирог тоже пережил расследование без происшествий.

Можно наконец открыть духовку.

Сколько отличий нашли вы?

Все 3 за 20 секунд - великолепно! На вашей кухне, вероятно, невозможно незаметно съесть последнюю конфету и оставить пустую коробку в шкафу. Вы всё обнаружите.

2 отличия - отличный результат. Две хитрости художника раскрыты, но третья сумела спрятаться среди кухонной утвари.

1 отличие - неплохо! На этой картинке действительно много деталей, поэтому взгляд легко начинает метаться между банками, кастрюлями и цветами.

0 отличий - возможно, вы всё это время смотрели на пирог. Не осуждаем. У художника просто не было права рисовать еду настолько заметно.

А теперь покажите картинку друзьям и дайте им те же 20 секунд.

Только не говорите про регуляторы плиты.

Мало кто начинает поиски с их пересчёта - и именно поэтому они так хорошо прячутся.