Иногда внешне всё вроде хорошо: работа есть, дома порядок, близкие рядом. Но радости почему-то становится меньше, а привычные вещи уже не так радуют. Возможно, вам просто не хватает чего-то, о чём вы давно забыли. Кому-то хочется свободы и новых впечатлений, кому-то - спокойствия, тепла и внимания. Мы так увлекаемся повседневными делами, что порой забываем о собственных желаниях. Даже отдых умудряемся превратить в очередную обязанность. Предлагаем пройти небольшой психологический тест. Перед вами девять старинных фонтанов, и каждый со своим характером. Один выглядит как украшение королевского сада, другой напоминает сказочное место, а третий вполне подошёл бы замку, где живёт дракон. Подпишитесь на нас в Google Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности Выберите фонтан, который понравился вам больше остальных. Не нужно долго раздумывать или искать самый красивый вариант. Просто доверьтесь первому впечатлению. Возможно, ваш выбор подскажет, чего сейчас не хватает для счастья и какие перемены помогут снова получать удовольствие от обычных дней.

Фонтан № 1. Классический многоярусный

Вам может не хватать спокойствия и ощущения, что жизнь наконец-то вошла в нормальный ритм. Вы привыкли держать всё под контролем, планировать дела и отвечать за результат. На вас можно положиться, но иногда даже самые организованные люди устают от бесконечного списка обязанностей.

Возможно, вы слишком редко позволяете себе ничего не делать. Даже свободные часы превращаются в возможность разобрать накопившиеся дела. Попробуйте немного снизить темп и отказаться от того, что вовсе не обязательно выполнять прямо сейчас. Не всё должно быть идеально, а день не обязан заканчиваться с галочками напротив каждого пункта.

Ваша подсказка: добавьте в жизнь размеренности и отдыха. Иногда лучший способ всё наладить - перестать пытаться контролировать каждую мелочь.

Фонтан № 2. Каменный фонтан с цветочным навершием

Похоже, вам не хватает маленьких радостей. Вы умеете замечать красоту вокруг, но в последнее время могли отодвинуть собственные удовольствия на второй план. Работа, домашние дела и забота о других постепенно заняли почти всё свободное пространство.

Возможно, вы давно не занимались тем, что нравится просто так, без практической пользы. Необязательно ждать отпуска, праздника или особенного повода, чтобы порадовать себя. Иногда достаточно неспешной прогулки, красивого завтрака или вечера с любимой книгой.

Ваша подсказка: верните в повседневность больше красоты и лёгкости. Вы не обязаны сначала переделать все дела, чтобы заслужить удовольствие.

Фонтан № 3. Настенный фонтан с головой льва

Вам может не хватать уверенности в собственных решениях и свободы открыто выражать мнение. Вы умеете брать ответственность на себя, стараетесь выполнять обещания и не бросаете начатое. Но иногда ради спокойствия окружающих приходится слишком часто уступать.

Возможно, есть ситуация, в которой вы давно хотите обозначить свои границы, но откладываете разговор. Постепенно это может вызывать раздражение и ощущение, что ваши интересы остаются без внимания. Попробуйте спокойно сказать о том, чего хотите именно вы. Не каждое несогласие обязательно превращается в конфликт.

Ваша подсказка: впустите в жизнь больше самостоятельности и решительности. Не нужно постоянно подстраиваться под чужие ожидания, чтобы сохранять хорошие отношения.

Фонтан № 4. Старинный фонтан с двумя птицами

Вам, вероятно, не хватает искреннего общения и душевной близости. Вы цените отношения, замечаете небольшие проявления внимания и умеете поддерживать близких. Но даже среди людей иногда возникает чувство одиночества.

Возможно, разговоры в последнее время стали слишком практичными: кто что купит, куда нужно сходить и какие вопросы ещё предстоит решить. А вот бесед, в которых можно просто поделиться мыслями и посмеяться, стало меньше.

Попробуйте сами проявить инициативу. Позвоните человеку, с которым давно не виделись, или предложите кому-нибудь встретиться без особенного повода. Иногда одна приятная беседа способна изменить настроение на весь день.

Ваша подсказка: добавьте в жизнь больше тёплого общения, встреч и совместных впечатлений.

Фонтан № 5. Природный каскадный водопад

Вам может не хватать возможности расслабиться и перестать постоянно преодолевать трудности. Вы привыкли справляться с проблемами, находить выход из непростых ситуаций и продолжать двигаться вперёд даже тогда, когда силы уже заканчиваются.

Но привычка всё выдерживать не всегда помогает. Возможно, вы взяли на себя слишком много и давно не задумывались, какие обязанности можно сократить или передать другим. Не каждую проблему нужно решать самостоятельно, а некоторые задачи вообще не заслуживают столько внимания.

Попробуйте пересмотреть свой распорядок и отказаться хотя бы от части лишней нагрузки. Иногда гораздо полезнее упростить жизнь, чем снова искать силы для очередного рывка.

Ваша подсказка: впустите больше естественности и гибкости. Позвольте себе жить без постоянного ощущения, что нужно что-то преодолевать.

Фонтан № 6. Фонтан под купольной беседкой

Вам, похоже, не хватает личного пространства. Постоянные разговоры, сообщения, новости и чужие просьбы могут утомлять сильнее, чем кажется. Даже если вы любите общение, иногда хочется просто закрыть дверь и провести время в тишине.

Вы умеете самостоятельно разбираться в своих мыслях и находить удовольствие в спокойных занятиях. Но, возможно, вам трудно отказать окружающим, когда они хотят поговорить или просят о помощи. В результате собственные потребности снова оказываются на последнем месте.

Попробуйте выделять время, когда вас никто не отвлекает. Можно отключить уведомления, отправиться на прогулку в одиночестве или просто провести вечер без планов. И не нужно за это оправдываться.

Ваша подсказка: верните себе личное пространство и возможность побыть наедине с собой без чувства вины.

Фонтан № 7. Каменный фонтан с драконом

Вам может не хватать приключений, ярких впечатлений и ощущения, что впереди ещё много интересного. Вы любите новые возможности, способны проявлять инициативу и не всегда готовы выбирать самый безопасный путь.

Однако привычная жизнь могла стать слишком предсказуемой. Работа и повседневные обязанности постепенно вытеснили желания, которые когда-то казались особенно привлекательными. Возможно, вы давно собираетесь попробовать что-то новое, но всё время находите причины отложить это на потом.

Необязательно немедленно менять работу, переезжать в другую страну или покупать билет в один конец. Начните с небольшого шага: запишитесь на интересное занятие, посетите незнакомое место или вернитесь к давнему увлечению.

Ваша подсказка: добавьте в жизнь смелости и новых впечатлений. Не позволяйте привычке откладывать интересные идеи превращать каждый год в копию предыдущего.

Фонтан № 8. Декоративный фонтан с цветочной вазой

Вам может не хватать признания собственных усилий и умения радоваться тому, что уже получилось. Вы замечаете детали, любите красоту и стараетесь делать всё как можно лучше. Но у такого стремления есть обратная сторона: иногда недостатки становятся заметнее достижений.

Возможно, вы редко бываете полностью довольны результатом. Закончили одно дело - уже думаете о следующем. Добились цели - тут же находите новую. В итоге времени на удовлетворение от собственных успехов почти не остаётся.

Попробуйте иногда останавливаться и смотреть на то, чего уже удалось добиться. Необязательно постоянно что-то улучшать. Можно просто наслаждаться результатом и позволить себе небольшую передышку.

Ваша подсказка: впустите в жизнь больше удовольствия от достигнутого. Не превращайте стремление к совершенству в бесконечный ремонт собственной жизни.

Фонтан № 9. Фонтан с белым лебедем и водяными лилиями

Вам может не хватать душевного спокойствия и бережного отношения к собственным чувствам. Вы тонко воспринимаете происходящее, замечаете перемены в настроении окружающих и часто переживаете даже из-за небольших неприятностей.

Возможно, вы слишком строги к себе. Ошибки и разочарования могут надолго оставаться в памяти, а желание всегда сохранять спокойствие только усиливает внутреннее напряжение. Но испытывать грусть, раздражение или тревогу совершенно нормально. Необязательно каждую минуту демонстрировать окружающим, что у вас всё хорошо.

Попробуйте относиться к себе с тем же пониманием, которое обычно проявляете к близким. Давайте себе время на отдых и не требуйте немедленно забыть о неприятных событиях.

Ваша подсказка: добавьте в жизнь мягкости, принятия и заботы о себе. Душевное равновесие начинается не с отсутствия переживаний, а с умения не винить себя за них.