В скобках из трёх вычитают восемь, поэтому промежуточное число будет отрицательным. Но это ещё не определяет знак ответа: за скобками стоит квадрат, а затем предстоит ещё одно вычитание.

Найдите значение выражения и попробуйте объяснить, на каком шаге минус перестал быть знаком числа. В разборе отдельно посмотрим на две почти одинаковые записи, у которых разные результаты.

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Задание

Сосчитайте пример в уме. Если хотите проверить себя на скорость, дайте себе 20 секунд.

(3 − 8)² − 12 × (5/6) = ?

Полезная пауза перед решением

Как поезд поворачивает, если колёса соединены одной осью

На повороте внешнее колесо поезда проходит более длинный путь, чем внутреннее. При этом у обычной колёсной пары оба колеса жёстко закреплены на одной оси и делают одинаковое число оборотов. Если бы поверхности, которыми они касаются рельсов, были цилиндрическими, разницу пришлось бы компенсировать проскальзыванием. У железнодорожного колеса поверхность катания устроена иначе.

Она слегка сужается к наружной стороне. Когда колёсная пара смещается поперёк пути, меняются участки, которыми колёса опираются на рельсы. В плавном повороте внешнее колесо может катиться по окружности большего диаметра, а внутреннее по меньшей. Оборотов они делают поровну, но за один оборот проходят разное расстояние. Форма поверхности помогает колёсной паре вписаться в изгиб пути.

А для чего тогда нужен выступающий край с внутренней стороны колеса? Этот край называется гребнем. Он тоже участвует в удержании колёс на пути, особенно в крутых кривых и при проходе стрелок. Но представлять поезд, который всю дорогу поворачивает только за счёт трения гребней о рельсы, неверно. На достаточно плавном повороте нужное направление может обеспечиваться самой формой поверхностей катания, без такого контакта. Поэтому важен весь профиль колеса, а не один заметный выступ.

Что происходит с минусом при возведении в квадрат

Начинаем с разности в скобках:

3 − 8 = −5

Квадрат относится ко всему полученному числу, вместе со знаком. Произведение двух отрицательных чисел положительно:

(−5)² = (−5) × (−5) = 25

Теперь найдём пять шестых от двенадцати. Для этого разделим двенадцать на шесть и умножим на пять:

12 × (5/6) = (12 ÷ 6) × 5 = 10

Вычитаем произведение из квадрата:

25 − 10 = 15

Ответ: 15.

Умножение на дробь можно проверить иначе. Пять шестых составляют целое без одной шестой. Одна шестая от 12 равна 2, поэтому пять шестых равны 12 − 2 = 10. А окончательный ответ проверяется сложением: 15 + 10 = 25.

Теперь сравним (−5)² и −5². В первой записи в квадрат возводят отрицательное число и получают 25. Во второй степень относится только к пятёрке, а минус остаётся перед её квадратом: результат равен −25. В нашем задании скобки сохраняют минус внутри основания степени, поэтому брать −25 для последнего вычитания было бы ошибкой.

Попробуйте решить следующий пример . Калькулятор всё ещё можно не доставать, пусть немного понервничает.