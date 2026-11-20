В скобках из трёх вычитают восемь, поэтому промежуточное число будет отрицательным. Но это ещё не определяет знак ответа: за скобками стоит квадрат, а затем предстоит ещё одно вычитание.
Найдите значение выражения и попробуйте объяснить, на каком шаге минус перестал быть знаком числа. В разборе отдельно посмотрим на две почти одинаковые записи, у которых разные результаты.
Задание
Сосчитайте пример в уме. Если хотите проверить себя на скорость, дайте себе 20 секунд.
(3 − 8)² − 12 × (5/6) = ?
Полезная пауза перед решением
Как поезд поворачивает, если колёса соединены одной осью
На повороте внешнее колесо поезда проходит более длинный путь, чем внутреннее. При этом у обычной колёсной пары оба колеса жёстко закреплены на одной оси и делают одинаковое число оборотов. Если бы поверхности, которыми они касаются рельсов, были цилиндрическими, разницу пришлось бы компенсировать проскальзыванием. У железнодорожного колеса поверхность катания устроена иначе.
Она слегка сужается к наружной стороне. Когда колёсная пара смещается поперёк пути, меняются участки, которыми колёса опираются на рельсы. В плавном повороте внешнее колесо может катиться по окружности большего диаметра, а внутреннее по меньшей. Оборотов они делают поровну, но за один оборот проходят разное расстояние. Форма поверхности помогает колёсной паре вписаться в изгиб пути.
А для чего тогда нужен выступающий край с внутренней стороны колеса? Этот край называется гребнем. Он тоже участвует в удержании колёс на пути, особенно в крутых кривых и при проходе стрелок. Но представлять поезд, который всю дорогу поворачивает только за счёт трения гребней о рельсы, неверно. На достаточно плавном повороте нужное направление может обеспечиваться самой формой поверхностей катания, без такого контакта. Поэтому важен весь профиль колеса, а не один заметный выступ.
Что происходит с минусом при возведении в квадрат
Начинаем с разности в скобках:
3 − 8 = −5
Квадрат относится ко всему полученному числу, вместе со знаком. Произведение двух отрицательных чисел положительно:
(−5)² = (−5) × (−5) = 25
Теперь найдём пять шестых от двенадцати. Для этого разделим двенадцать на шесть и умножим на пять:
12 × (5/6) = (12 ÷ 6) × 5 = 10
Вычитаем произведение из квадрата:
25 − 10 = 15
Ответ: 15.
Умножение на дробь можно проверить иначе. Пять шестых составляют целое без одной шестой. Одна шестая от 12 равна 2, поэтому пять шестых равны 12 − 2 = 10. А окончательный ответ проверяется сложением: 15 + 10 = 25.
Теперь сравним (−5)² и −5². В первой записи в квадрат возводят отрицательное число и получают 25. Во второй степень относится только к пятёрке, а минус остаётся перед её квадратом: результат равен −25. В нашем задании скобки сохраняют минус внутри основания степени, поэтому брать −25 для последнего вычитания было бы ошибкой.
Попробуйте решить следующий пример . Калькулятор всё ещё можно не доставать, пусть немного понервничает.