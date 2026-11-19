Одна маленькая тройка после скобок добавляет сразу два умножения. Её легко принять за просьбу утроить результат, особенно если считать на скорость. Но куб и умножение на три дадут здесь разные ответы.

Попробуйте посчитать в уме, а в разборе сравним два способа. Один следует порядку действий в записи. Второй позволяет выполнить деление раньше возведения в куб, если правильно преобразовать выражение.

Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Задание

Найдите значение выражения без калькулятора. Можно поставить таймер на 20 секунд, а можно спокойно досчитать до конца.

(√121 − 7)³ ÷ 8 + 5 = ?

Полезная пауза перед решением

Что приглушает шорох совиных крыльев

Когда птица взмахивает крыльями, шум возникает не только из-за движения воздуха. Соседние перья смещаются, скользят одно по другому и тоже издают звуки. У сов верхняя поверхность маховых перьев покрыта тонкими гибкими нитями, похожими на ворс бархата. Особенно хорошо этот покров развит там, где перья соприкасаются. Он помогает приглушать шорох, возникающий при их движении.

В исследовании 2020 года учёные проверили эту роль бархатистого покрова на тринадцати сипухах. Перья на внутренних участках крыльев обработали лаком для волос, нарушив работу мягкого ворса, а затем записали полёт птиц и сравнили его с контрольными записями. Шум усилился в широком диапазоне частот. Особенно заметной разница была при движении крыла вверх, когда перья сильнее трутся друг о друга. Такой результат поддержал объяснение, связанное именно с трением.

В другом опыте исследователи тёрли друг о друга 96 пар перьев семнадцати видов птиц. Перья с бархатистым покровом в среднем звучали тише, а после обработки лаком становились громче. При этом мягкий ворс обнаружили не только у сов, но и у некоторых других птиц. Эти опыты объясняют один из механизмов тихого полёта. Абсолютной тишины они не показывают: звук остаётся, и его можно измерить.

Какое число нужно возвести в куб

Сначала извлекаем корень. Одиннадцать, умноженное на одиннадцать, даёт 121:

√121 = 11

Вычитаем семь. Полученная четвёрка заменяет всю скобку:

11 − 7 = 4

Теперь возводим её в куб, то есть перемножаем три четвёрки:

4³ = 4 × 4 × 4 = 64

Делим на восемь, затем прибавляем пять:

64 ÷ 8 = 8

8 + 5 = 13

Ответ: 13.

Для второго способа заметим, что восемь тоже является кубом: 8 = 2³. Значит, 4³ ÷ 2³ можно заменить на (4 ÷ 2)³. Сначала делим четыре на два, а потом возводим двойку в куб: получаем 8. Прибавляем пятёрку и вновь приходим к 13. Так удалось сократить вычисления, сохранив ту же степень.

Если вместо 13 вышло 6,5, проверьте, как вы поняли маленькую тройку. Умножение 4 × 3 даёт 12, а затем 12 ÷ 8 + 5 действительно равно 6,5. Для куба нужны три одинаковых множителя: 4 × 4 × 4. Число умножений при этом всего два.

Попробуйте следующий пример с двумя дробями в скобках и квадратным коренем в конце. Если получилось с первого раза, есть повод собой гордиться. Если со второго, об этом можно никому не рассказывать.