На этой карточке нет скобок, зато два деления идут подряд. Такую запись удобно проверить, мысленно поставив скобки туда, где они не меняют порядка действий. А вот объединить в одну скобку всё после первого знака деления уже не получится.

Возводить в квадрат придётся только тройку. Остальные действия выполняются с небольшими числами, и весь расчёт можно удержать в голове. Найдите ответ, а затем попробуйте восстановить исходные 72, двигаясь от него в обратную сторону.

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Задание

Какое число получится вместо вопросительного знака? Для короткой попытки на скорость отведите себе 20 секунд.

72 ÷ 3² ÷ 0,5 − 6 = ?

Полезная пауза перед решением

Почему один карандаш пишет бледно, а другой почти чёрным

Внутри простого деревянного карандаша находится не кусочек чистого графита. Для грифеля графитовый порошок смешивают с глиной и водой. Графит оставляет на бумаге серо-чёрный след, а глина связывает частицы и помогает стержню держать форму. Чем больше в смеси глины, тем твёрже получается грифель. Увеличивают долю графита, и карандаш становится мягче, а линия темнее.

Из полученной массы выдавливают тонкие стержни и сушат их. Но на этой стадии будущий грифель ещё слишком мягкий, поэтому его отправляют в печь. После обжига стержни пропитывают воском. Деревянная оболочка появляется позднее: готовые грифели приклеивают к одной дощечке, сверху накрывают другой и только потом разделяют заготовку на отдельные карандаши. Длинное отверстие в каждом карандаше сверлить не приходится. Остаётся обработать корпус, покрасить его и заточить конец.

На эту разницу в составе указывают буквы на корпусе. H происходит от английского hard, «твёрдый», а B от black, «чёрный». Цифра перед буквой усиливает признак: 4H твёрже 2H, а 4B мягче 2B. Между этими группами находится привычный HB, который подходит для обычного письма. Твёрдым грифелем удобно проводить тонкие линии чертежа, мягким затемнять участки рисунка. Более высокая цифра сама по себе не означает, что карандаш лучше.

В каком порядке выполнять два деления

Степень вычисляем раньше деления. Квадрат тройки равен девяти:

3² = 9

Теперь оба деления выполняем слева направо. Сначала делим 72 на девять:

72 ÷ 9 = 8

Следующий делитель равен половине. В восьми единицах шестнадцать половин:

8 ÷ 0,5 = 16

Остаётся вычесть шесть:

16 − 6 = 10

Ответ: 10.

Пройдём обратный путь. К ответу 10 прибавим 6 и получим 16. Умножим на последний делитель, то есть на 0,5: останется 8. Теперь умножим на первый делитель, девять, и вернёмся к 72. Восстановить исходное число удалось, проверка сошлась.

Два последовательных деления можно заменить одним, если перемножить делители: 72 ÷ (9 × 0,5) = 72 ÷ 4,5 = 16. Но запись 72 ÷ (9 ÷ 0,5) устроена иначе: в скобках получится 18, а после деления останется 4. Добавленные скобки изменили порядок действий, поэтому и ответ уже будет другим.

Проверьте себя ещё на одном примере с квадратом тройки и квадратом половины. Хороший результат приятно повторить, а неудачный тем более хочется исправить.