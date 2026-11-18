Если делить, число должно стать меньше? С таким ожиданием этот пример легко решить неверно. Здесь всё зависит от делителя: в скобках стоит половина, которую ещё надо возвести в квадрат.

Попробуйте сначала прикинуть, будет ответ больше или меньше двенадцати, а затем найдите его точно. Дробь десятичная, но в решении пригодятся обычные половинки и четвертинки, без длинных вычислений с запятыми.

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Задание

Какое число получится вместо вопросительного знака? Отведите себе 20 секунд и попробуйте обойтись без записей.

3² + 12 ÷ (0,5)² = ?

Полезная пауза перед решением

Где музыкальная шкатулка хранит мелодию

У механической музыкальной шкатулки можно увидеть, где записана мелодия. Внутри вращается металлический цилиндр с крошечными штырьками. Они по очереди задевают зубцы стальной гребёнки, слегка отгибают их и отпускают. Зубец начинает дрожать, и раздаётся нота. Расположение штырьков определяет, какие зубцы прозвучат и в какой момент. Поэтому на цилиндре важен каждый выступ, даже самый маленький.

У каждого зубца своя высота звука. Длинные колеблются медленнее и дают низкие ноты, короткие звучат выше. При настройке меняют также толщину и массу металла. Инженер Билл Хэммак в своей видеодемонстрации показал две внешне почти одинаковые гребёнки, рассчитанные на разные мелодии. Когда он переставил одну из них под чужой цилиндр, ритм сохранился, а ноты изменились.

На громкость влияет и корпус шкатулки. Отдельный механизм, который держат на весу, звучит довольно тихо. Стоит прижать его основание к столу или полой коробке, и звук становится заметно громче. Колебания передаются более крупной поверхности, которая тоже начинает звучать. Такой опыт используют на занятиях по физике в Университете Саймона Фрейзера: одна и та же маленькая гребёнка слышна совершенно по-разному.

Штырьки на цилиндре задевают стальные зубцы справа. Поворачивая ручку, можно наблюдать, как появляется каждая нота.

Почему при делении на четверть получается больше

Сначала вычислим оба квадрата. Квадрат тройки равен девяти:

3² = 3 × 3 = 9

Половина, умноженная на половину, даёт четверть. В десятичной записи:

(0,5)² = 0,5 × 0,5 = 0,25

Теперь делим двенадцать на четверть. В каждой единице четыре четверти, поэтому в двенадцати единицах их 48:

12 ÷ 0,25 = 12 × 4 = 48

Прибавляем девять:

9 + 48 = 57

Ответ: 57.

Чтобы проверить деление, умножьте 48 на 0,25, то есть возьмите четверть от 48. Получится 12. Если удобнее работать с целыми числами, можно увеличить делимое и делитель в сто раз: 1200 ÷ 25 тоже равно 48.

Ответ 33 получился бы, если разделить двенадцать просто на половину: 12 ÷ 0,5 = 24, а 24 + 9 = 33. В нашем задании делитель вдвое меньше, ведь половину возвели в квадрат. Поэтому частное вдвое больше: 48 вместо 24.

Попробуйте ещё один пример с квадратом слева и кубом справа. Калькулятор уже пережил двадцать секунд без работы, потерпит ещё немного.