Дроби в этом примере можно посчитать двумя способами. Первый знаком со школы: привести их к общему знаменателю и разобраться со скобками. Второй позволяет почти сразу перейти к целым числам. Подсказка уже стоит в начале строки: двенадцать делится и на четыре, и на два.

Переводить четверти в десятичные дроби необязательно. Попробуйте обойтись без запятой и без калькулятора, а потом сравните свой ход решения с разбором ниже.

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Задание

Сосчитайте выражение без калькулятора. Для попытки на скорость можно поставить таймер на 20 секунд.

12 × (5/4 − 1/2) − √25 = ?

Полезная пауза перед решением

Почему орех кешью висит снаружи яблока

У кешью орех будто приклеен к нижнему краю небольшого жёлтого или красного яблока. Если разрезать это яблоко, знакомого ядрышка внутри не окажется. Оно находится снаружи, в отдельной изогнутой оболочке. Именно эта небольшая часть и есть настоящий плод растения. В каждом таком плоде созревает одно семя: его мы покупаем очищенным в отделе орехов.

Сочное «яблоко» образуется из разросшейся части цветоножки. По мере созревания она становится мясистой и заметно увеличивается. У растения получается сразу два съедобных продукта, причём в некоторых тропических районах деревья выращивают прежде всего ради яблок. Их едят свежими, отжимают сок, варят варенье, готовят цукаты. После созревания яблоки быстро портятся, поэтому собранный урожай стараются сразу съесть, охладить или переработать.

С орехом хлопот больше. В его оболочке содержится едкая маслянистая жидкость, поэтому расколоть свежесорванный плод, как фундук, и отправить ядро в рот нельзя. При промышленной обработке используют нагревание и специальное оборудование, чтобы извлечь ядро без загрязнения этой жидкостью. А сама жидкость тоже находит применение: её компоненты используют при изготовлении клеёв, пластмасс и даже автомобильных тормозных накладок.

Сколько четвертей останется после вычитания

Половина составляет две четверти. Перепишем вторую дробь с тем же знаменателем, что и первую:

1/2 = 2/4

Теперь можно вычитать числители. Размер доли остаётся прежним:

5/4 − 2/4 = 3/4

Умножаем двенадцать на три четверти. Сначала находим одну четверть от двенадцати, затем берём три такие доли:

12 × (3/4) = (12 ÷ 4) × 3 = 9

Квадратный корень из 25 равен пяти. Вычитаем:

√25 = 5

9 − 5 = 4

Ответ: 4.

Другой путь: умножить двенадцать на каждую дробь отдельно. Пять четвертей от 12 дают 15, а половина от 12 равна 6. Получаем 15 − 6 = 9, затем вычитаем корень из 25 и снова приходим к четырём.

Если в ответе вышло 19, возможно, вы вычли отдельно числители и знаменатели: (5 − 1) ÷ (4 − 2) = 2. Тогда 12 × 2 − 5 действительно даёт 19. Но так вычитать дроби нельзя. Знаменатель показывает размер доли, а перед вычитанием доли должны быть одинаковыми.

Теперь можно перейти к следующему примеру. Даже если с дробями пришлось повозиться, реванш никто не отменял.