Есть особое состояние человека перед поездкой. Чемодан собран. Документы лежат в сумке. Телефон заряжен. Вроде бы можно спокойно отправляться в путь.

Но тут в голове появляется мысль:

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«А я точно ничего не забыл?»

И начинается контрольная проверка.

Паспорт? Есть. Очки? Есть. Часы? Есть. Шляпа? Есть. Вторые очки? Тоже есть - мало ли насколько солнечным окажется отпуск. Платок, ремень, кошелёк, сумка…

Судя по нашей сегодняшней картинке, кто-то подошёл к сборам основательно. На столе разложен целый набор аксессуаров, рядом стоит дорожный чемодан, а кровать уже ждёт момента, когда путешественник в последний раз присядет на неё и снова спросит себя: «Так, а зарядку я положил?»

Но есть одна проблема.

Пока хозяин вещей проверял багаж, художник тоже кое-что «забыл».

Перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми спрятаны три отличия.

Попробуйте найти все три за 20 секунд.

На этот раз внимательно смотрите не только на предметы, лежащие на столе. Их здесь много именно для того, чтобы глаза занялись очками, часами, ремнём и сумочкой - и перестали замечать всё остальное.

Готовы?

Засекайте время.

20 секунд пошли!

Почему мы не замечаем вещи, которые находятся прямо перед нами

Сборы в путешествие вообще удивительно похожи на головоломку «найди отличия».

Можно трижды проверить чемодан и всё равно через десять минут задуматься: «А зубную щётку я точно положил?»

Наше зрительное внимание работает похожим образом. Когда перед глазами много знакомых предметов, мозг быстро объединяет их в общую картину: шляпа, очки, ремень, сумка, чемодан - всё понятно.

Но отдельные мелкие детали при этом легко ускользают.

Поэтому головоломки на поиск отличий заставляют отказаться от быстрого общего взгляда и внимательно сравнивать отдельные участки изображения.

Попробуйте простую тактику: двигайтесь сверху вниз.

Сначала изучите кровать и пространство вокруг неё. Потом чемодан и сумку. И лишь затем переходите к столу и лежащим на нём аксессуарам.

Так вы меньше рискуете пять раз проверить одни и те же солнцезащитные очки, совершенно забыв посмотреть куда-нибудь ещё.

Ну что, 20 секунд закончились?

Если одно отличие продолжает прятаться, дадим последнюю возможность.

Посмотрите на кровать.

Затем внимательно изучите чемодан.

И наконец проверьте синюю шляпу.

Всё. Дальше уже не подсказки, а практически экскурсия по правильному ответу.

Правильный ответ: где спрятались три отличия

Проводим последнюю проверку багажа.

Первое отличие - подушки на кровати. На одной картинке слева видна дополнительная подушка, на другой её нет.

Второе отличие - чемодан. На двух изображениях отличается его выдвижная ручка: меняется конструкция в верхней части.

Третье отличие - синяя шляпа на столе. На одной картинке вокруг неё проходит широкая белая лента, на другой лента исчезла.

Вот и все три!

Очки на месте. Часы тоже. Ремень никто не украл, сумка дождалась хозяина.

Можно ехать.

Хотя…

Паспорт точно взяли?

Сколько отличий нашли вы?

Все 3 за 20 секунд - великолепно! С вами можно спокойно отправляться в путешествие: вы наверняка заметите отсутствие паспорта ещё дома, а не возле стойки регистрации в аэропорту.

2 отличия - отличный результат. Почти идеальная проверка багажа. Но одна маленькая деталь всё-таки сумела остаться дома.

1 отличие - неплохо! Здесь много мелких предметов, которые специально заставляют взгляд метаться по столу. В следующий раз попробуйте сразу разделить изображение на несколько зон.

0 отличий - возможно, вы всё это время составляли мысленный список вещей для собственного отпуска. Тоже полезное занятие.

А теперь покажите головоломку друзьям и дайте им те же 20 секунд.

Только ничего не говорите про шляпу.

И особенно про подушку - она умеет притворяться частью интерьера лучше всех.