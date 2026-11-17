Шестёрка возведена в квадрат, двойка в куб, а число под корнем тоже знакомое. Отдельно эти действия легко выполнить в уме. Но квадрат шестёрки здесь надо разделить на результат из скобок и только затем прибавить куб двойки.

Сначала попробуйте пройти весь пример в уме. Для проверки запомните, сколько получилось в скобках: это число понадобится ещё раз, когда будем проверять ответ обратным действием.

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Задание

Найдите значение выражения без калькулятора. Если любите считать на скорость, дайте себе 20 секунд.

6² ÷ (√81 − 3) + 2³ = ?

Полезная пауза перед решением

Почему водомерка не проваливается под воду

На спокойной воде под лапками водомерки видны небольшие вмятины. Насекомое продавливает поверхность, но не прорывает её. Держаться ему помогает поверхностное натяжение: вода стремится сократить площадь своей поверхности и сопротивляется такому прогибу. Для лёгкого насекомого этой силы достаточно. Длинные, широко расставленные ноги позволяют опираться на воду сразу в нескольких местах.

Однако одним малым весом всё не объяснить. Под электронным микроскопом лапки оказываются покрыты густыми тончайшими волосками, а на самих волосках различимы ещё более мелкие бороздки. Такая поверхность очень плохо смачивается. В исследовании 2004 года китайские учёные показали, что именно устройство этого покрова особенно важно для водоотталкивающих свойств ног. Раньше основную роль приписывали воску на их поверхности.

Чтобы плыть вперёд, водомерка гребёт средней парой ног. Исследователи из Массачусетского технологического института снимали насекомых скоростной камерой и прослеживали движение частиц и красителя в воде. Под поверхностью обнаружились вихри, которые возникали при гребках. Через них насекомое передаёт воде большую часть импульса. Разобравшись в механизме, команда построила механическую водомерку: маленькое устройство тоже передвигалось по воде с помощью гребущих ног.

Под лапками водомерки поверхность воды прогибается, но остаётся целой.

Сначала находим делитель, затем прибавляем куб

В скобках первым вычисляем корень из 81. Это девять, поскольку 9 × 9 = 81. Вычитаем тройку:

√81 = 9

9 − 3 = 6

На шесть нужно разделить квадрат шестёрки:

6² = 36

36 ÷ 6 = 6

К частному прибавляем куб двойки. В произведении должны быть три двойки:

2³ = 2 × 2 × 2 = 8

6 + 8 = 14

Ответ: 14.

Теперь проверим расчёт с конца. Вычтем из 14 куб двойки: останется 6. Умножим её на делитель из скобок, тоже шестёрку. Получим 36, как и должно быть, ведь в начале стоял квадрат шести.

Если у вас получилось 12, проверьте маленькую тройку в конце записи. Такой ответ получится, если принять 2³ за 2 × 3 и прибавить 6 вместо 8. Чтобы не перепутать, полезно проговорить куб как произведение: дважды два и ещё раз на два.

Предлагаем вам следующую задачу с двумя квадратами в скобках и корень в делителе. В решении таких небольших примеров гораздо больше пользы, чем некоторым может показаться. Вдобавок это еще и весело 🙂