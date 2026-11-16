Школьная арифметика для взрослых: деление и умножение подряд, разность в скобках

В этой строке деление стоит перед умножением, а между ними находится разность в скобках. Для устного счёта хватит таблицы умножения, но сами вычисления ещё нужно выполнить в верном порядке.

Проверьте себя без записей. Сначала посчитайте целиком, а затем вернитесь к участку между первым минусом и знаком равенства. Именно там удобно найти ошибку, если ваш ответ не совпадёт с разбором.

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Задание

Какое число получится вместо вопросительного знака? На попытку отведите 20 секунд.

5² − 48 ÷ (7 − 3) × 2 = ?

Полезная пауза перед решением

Почему соль раскалывается по прямым линиям

Прозрачные кристаллы на фотографии добыли в соляной шахте Велички в Польше. Их плоские грани и прямые углы появились без помощи резчика. Минерал называется галитом, а по химическому составу это тот же хлорид натрия, который мы насыпаем в солонку. Только здесь он представлен большими сросшимися кристаллами.

Форма связана с тем, как устроено вещество внутри. Ионы натрия и хлора чередуются в упорядоченной кристаллической решётке. Этот порядок повторяется во всех направлениях. Когда к растущему кристаллу присоединяются новые частицы, они занимают свои места в той же структуре. Поэтому галит часто вырастает в виде кубов, хотя бывают и вытянутые, и сросшиеся формы.

Если расколоть такой кристалл, на обломках снова можно увидеть прямые углы. Галит легче разделяется по определённым плоскостям, которые пересекаются под прямым углом. Геологи называют это кубической спайностью. Похожие маленькие фрагменты можно разглядеть под лупой в крупной соли. А вот вода быстро портит эту геометрию: частично растворённый кристалл теряет чёткие рёбра, и узнать его по одной форме становится труднее.

Кристаллы галита из соляной шахты Велички, коллекция Музея краковских соляных копей.

Фото: Regional Digitalisation Workshop MIC, Virtual Museums of Małopolska.

В каком порядке делить и умножать

В скобках вычитаем три из семи. Отдельно находим квадрат пятёрки:

7 − 3 = 4

5² = 25

Подставим оба результата. Порядок остальных знаков сохраняем:

25 − 48 ÷ 4 × 2

Умножение и деление имеют одинаковый приоритет. Выполняем их слева направо: сначала делим 48 на четыре, затем удваиваем полученное число:

48 ÷ 4 = 12

12 × 2 = 24

После этого можно вычитать:

25 − 24 = 1

Ответ: 1.

Для проверки представьте 48 конфет, разделённых поровну между четырьмя людьми. Каждый получит 12. Взять две такие доли означает взять 24 конфеты. Это половина исходного количества: деление на четыре и последующее умножение на два вместе дают деление на два.

Ответ 19 получается, если сначала перемножить 4 и 2, а затем разделить 48 на восемь: 25 − 6 = 19. Для этого пришлось бы добавить скобки и записать 48 ÷ (4 × 2). В нашем примере их вокруг произведения нет, поэтому переносить умножение вперёд нельзя.

Переходите к следующему примеру. Если всё сошлось, продолжим удачную серию. Если нет, дадим ей начаться.