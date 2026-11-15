Школьная арифметика для взрослых: куб под корнем, три с половиной снаружи

Черта квадратного корня заканчивается раньше, чем сам пример. Под ней нужно перемножить два числа, одно из которых ещё предстоит возвести в куб. А снаружи осталось произведение с десятичной дробью.

Удобно считать эти две части отдельно и запомнить два результата. Тогда последнее действие займёт секунду. Попробуйте уложиться в 20 секунд, а после ответа сверьте не только итог, но и то, что получилось под корнем.

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Задание

Чему равно выражение? Считайте в уме, сохраняя порядок действий.

√(2³ × 18) − 3,5 × 2 = ?

Полезная пауза перед решением

Зачем у самолёта загнуты кончики крыльев

Из иллюминатора часто видно, как конец крыла загибается вверх. Такая деталь называется винглетом. Она помогает уменьшить сопротивление воздуха, которое возникает при создании подъёмной силы. Над крылом давление ниже, чем под ним, поэтому у свободного конца воздух перетекает снизу вверх и закручивается. За самолётом тянутся вихри. На их образование уходит энергия, а значит, и топливо.

Винглет меняет течение воздуха у конца крыла и ослабляет эти вихри. При правильно подобранной форме двигателям требуется меньше топлива для того же полёта. Однако просто прикрутить к любому крылу вертикальную пластину недостаточно: форму и наклон законцовки рассчитывают для конкретного самолёта. Поэтому на одних лайнерах она плавно изгибается, на других стоит почти вертикально.

На фотографии крупный план винглета, который NASA испытывало на самолёте KC-135 в 1979 году. К поверхности приклеены короткие нитки: один конец закреплён, другой свободно движется в потоке. Камера на самолёте сопровождения снимала их положение. Если нитки вытягивались примерно в одну сторону, воздух обтекал поверхность плавно. Если начинали метаться или разворачивались вперёд, инженеры видели, где течение становилось неустойчивым или меняло направление.

Винглет самолёта KC-135 с нитками для наблюдения за потоком воздуха. Испытательный полёт NASA, 20 августа 1979 года.

Два произведения по разные стороны от корня

Начнём с куба двойки. Для этого перемножаем три двойки:

2³ = 2 × 2 × 2 = 8

Восьмёрку умножаем на 18. Произведение целиком остаётся под корнем:

8 × 18 = 144

Извлекаем корень. Число 12 подходит, потому что 12 × 12 = 144:

√144 = 12

Второе произведение стоит за чертой корня. Удваиваем три с половиной:

3,5 × 2 = 7

Осталось вычесть:

12 − 7 = 5

Ответ: 5.

Вернуться к началу можно обратными действиями. Прибавьте к ответу вычтенную семёрку: 5 + 7 = 12. Затем возведите 12 в квадрат. Получатся 144, то самое произведение 8 × 18, которое стояло под корнем. Так мы проверили обе части расчёта.

Если вы начали искать корень из 137, значит, успели вычесть семь из 144 ещё под чертой. В исходной записи она заканчивается после скобки. Вычитаем семь из уже найденного корня, а не из числа под ним.

Ещё один пример? Попробуйте свои силы с тремя числами подряд, одним квадратом и корнем в конце. Только давайте без калькулятора. Верим вам на слово:)