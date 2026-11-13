Школьная арифметика для взрослых: корень в первых скобках, три восьмых во вторых

Как вы обычно находите три восьмых от какого-нибудь числа: сначала умножаете на три или делите на восемь? В школе засчитали бы оба способа. А вот без карандаша один из них может оказаться заметно удобнее.

В этой задаче число, от которого надо взять дробь, ещё предстоит найти. Попробуйте оба способа и посмотрите, какие числа придётся держать в голове в каждом случае.

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Задание

Сколько составят три восьмых от суммы в первых скобках? Дайте себе 20 секунд на устный счёт.

(√196 + 10) × (3/8) = ?

Полезная пауза перед решением

Зачем старинному велосипеду такое большое переднее колесо

На снимке 1887 года участники велогонки ждут старта. Их придерживают помощники: гонщики уже в сёдлах, а достать ногой до земли с такой высоты невозможно. Такие велосипеды называли пенни- фартингами. На снимке хорошо видно, чего им не хватает по нынешним меркам: цепи. Педали крепятся прямо к оси переднего колеса.

За один оборот педалей колесо тоже делает ровно один оборот. Значит, чем оно больше, тем дальше можно уехать, крутя педали в прежнем темпе. У гоночного велосипеда марки Rudge, выпущенного в Англии в 1884 году, переднее колесо было почти полтора метра в диаметре, а диаметр заднего едва превышал сорок сантиметров.

Седло нависало над передним колесом, и на плохой дороге такая посадка была опасна. Если переднее колесо упиралось в камень и резко останавливалось, седок рисковал перелететь через руль. Когда на смену высоким велосипедам пришли модели с цепной передачей, колёса снова стали примерно равными. Теперь за один оборот педалей заднее колесо могло провернуться несколько раз: для быстрой езды больше не требовалось поднимать седло на такую высоту.

Как взять три восьмых и не умножать на три раньше времени

Сначала разберёмся с суммой. Корень относится только к числу 196. Поскольку 14 × 14 = 196, вместо корня можно поставить 14:

√196 = 14

14 + 10 = 24

Теперь нужны три восьмых от 24. Представьте, что 24 фотографии разложили поровну в восемь конвертов. В одном конверте будет три фотографии, а сколько окажется в трёх?

24 ÷ 8 = 3

3 × 3 = 9

Ответ: 9.

Если начать с умножения, выйдет 24 × 3 = 72. Делим 72 на 8 и получаем те же 9. Всё верно, только в первом случае можно считать на тройках, а во втором приходится вспоминать, сколько восьмёрок укладывается в 72.

Можно проверить себя и вовсе без восьмёрок. Четверть от 24 равна 6, половина равна 12. Три восьмых находятся ровно посередине между четвертью и половиной. Между 6 и 12 как раз стоит 9.

Попробуйте ещё один пример с кубом тройки и квадратом разности. Если и там найдёте короткий путь, списать всё на везение будет уже трудно.