Школьная арифметика для взрослых: две дроби в скобках и квадрат всей суммы

Два евро пятьдесят центов и ещё пятьдесят центов легко сложить без калькулятора. С десятичными дробями в этом примере получится ровно то же самое. Но в магазине на этом расчёт бы закончился, а здесь за скобкой осталась маленькая двойка.

Попробуйте прочитать всю запись вслух, как если бы диктовали её человеку, который не видит экрана. Место, где вы произнесёте «в квадрате», многое решает: от этого зависит, на какое число придётся делить.

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Задание

Чему равно выражение? Сосчитайте без калькулятора. Если любите задачи на время, поставьте таймер на 20 секунд.

63 ÷ (2,5 + 0,5)² = ?

Полезная пауза перед решением

Зачем калану камень, когда он обедает

Калан, или морская выдра, ныряет за моллюсками, а обедает обычно на поверхности, лёжа на спине. Под каждой передней лапой у него есть свободная складка кожи. Туда он складывает добычу, так что может собрать за одно погружение сразу несколько мидий. Правда, каждую из них ещё предстоит открыть.

Некоторые каланы кладут камень себе на грудь, берут раковину в передние лапы и колотят ею по камню. Другие поступают наоборот: придерживают раковину на груди, а камнем бьют сверху. В одном случае камень служит наковальней, в другом молотком. Подходящий камень зверёк может оставить при себе на несколько погружений подряд.

У берегов Калифорнии биологи наблюдали за 196 каланами с радиометками. Особенно часто за инструменты брались самки. Те из них, кто регулярно разбивал раковины, могли съесть более крупную и твёрдую добычу и реже повреждали зубы. Когда любимых морских ежей становится мало, такое умение очень выручает: еды поблизости ещё хватает, только вот разгрызть раковину морской улитки куда труднее.

На какое число делим 63

В скобках к двум с половиной прибавляем ещё половину. Две половинки составляют единицу:

2,5 + 0,5 = 3

Показатель степени относится ко всей сумме в скобках. На её месте теперь тройка, значит, в квадрат возводим тройку:

3² = 3 × 3 = 9

Делитель готов. Вспоминаем, сколько девяток в числе 63:

63 ÷ 9 = 7

Ответ: 7.

Есть и другой способ проверки. Разделить на девять можно в два приёма: сначала 63 ÷ 3 = 21, затем 21 ÷ 3 = 7. Если вашим ответом было 21, вы остановились ровно на полпути.

А вот откуда могло взяться 441: сначала разделили 63 на три, а затем возвели в квадрат всё частное. Для такого ответа скобки пришлось бы поставить иначе: (63 ÷ 3)². В задании число 63 осталось за скобками.

Ещё один пример для устного счёта. Если что, на пальцах считать разрешается, а вот пользоваться калькулятором нет:)