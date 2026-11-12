Школьная арифметика для взрослых: куб тройки и квадрат разности

С кубом тройки всё ясно уже в начале строки. Гораздо интереснее, что именно из него придётся вычесть. В скобках из корня вычитают пятёрку. Двойка стоит уже за скобками, хотя при беглом взгляде кажется, что она относится к ближайшему числу.

Этот пример удобно считать с любого края. Можно сначала разобраться со скобками, а можно отложить в памяти значение куба. Попробуйте уложиться в 20 секунд и назвать оба числа, которые останутся для последнего вычитания.

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Задание

Найдите значение выражения в уме, не меняя расположения скобок.

3³ − (√64 − 5)² = ?

Полезная пауза перед решением

Зачем наутилусу столько камер в раковине

На разрезе раковины наутилуса видна целая спираль отсеков, от крошечных в центре до просторных у края. Голова и щупальца моллюска высовываются из самой большой, наружной камеры. В ней и помещается его тело. Дверей в соседние отсеки нет: по мере роста наутилус надстраивает раковину у входа, сдвигается вперёд и оставляет позади себя новую известковую перегородку.

Прежние камеры ему по-прежнему нужны. Через маленькие отверстия в перегородках проходит тонкий тяж живой ткани, сифункул. В только что отделившейся камере есть жидкость. Через сифункул она постепенно уходит, а освободившееся пространство заполняется газом. Так у растущего моллюска вместе с тяжёлой раковиной увеличивается и объём лёгких отсеков, которые помогают ему сохранять плавучесть.

Этот процесс достаточно медленный, чтобы за ним можно было наблюдать на серии рентгеновских снимков. У наутилусов вида Nautilus macromphalus, за которыми следили в аквариуме, между образованием камер проходило от 70 до 120 дней. Для быстрого движения у животного есть другой способ: оно с силой выталкивает воду через воронку у головы и плывёт в противоположную сторону.

Что вычитаем из куба тройки

Начнём с правой части. Под корнем находится только 64:

√64 = 8

Вычитаем пятёрку и только теперь возводим результат в квадрат:

8 − 5 = 3

3² = 9

Возвращаемся к началу строки. Куб тройки означает произведение трёх троек:

3³ = 3 × 3 × 3 = 27

Теперь из куба тройки вычитаем квадрат разности:

27 − 9 = 18

Ответ: 18.

Если получилось 24, вы, вероятно, верно посчитали скобки и сразу вычли тройку из 27. Восстановите пропущенный шаг: в исходном примере из 27 вычитают не саму разность, а её квадрат. Это как раз та маленькая двойка, которая стоит справа от скобок.

Есть и другая проверка. После вычислений в скобках пример свёлся к записи 3³ − 3². Куб тройки состоит из трёх девяток, а квадрат тройки равен одной девятке. Убрали одну из трёх, осталось две: 2 × 9 = 18.

Если ответ сошёлся, закрепите результат в следующем примере с двумя квадратами в скобках и одним коренем снаружи. Если нет, у вас появилась отличная причина взять реванш.