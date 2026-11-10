Школьная арифметика для взрослых: куб двойки и утроение числа в одном примере на 20 секунд

Девяносто шесть нужно разделить на куб двойки и умножить на три. Числа здесь небольшие, а вся трудность в том, какие два числа взять для очередного действия. Если в уме добавить одну пару скобок, получится совсем другой пример.

Попробуйте решить его за 20 секунд. Вместе с ответом запомните, на какое число вы делили 96. Если результат не сойдётся, именно по делителю будет проще всего найти расхождение.

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Задание

Чему равно выражение на карточке? Считайте без калькулятора.

96 ÷ 2³ × 3 = ?

Полезная пауза перед решением

Что происходит с зубцами внутри бегунка

Если посмотреть на застёгнутую металлическую молнию вблизи, видно, что зубцы на двух лентах сидят со сдвигом. Между двумя правыми помещается один левый, между двумя левыми один правый. А вот пальцами застегнуть молнию так же ловко, как это делает бегунок, вряд ли удастся. Важно подвести зубцы друг к другу под нужным углом.

Внутри бегунка есть проход в форме буквы Y. Когда мы застёгиваем куртку, каждая лента входит в своё ответвление. Стенки постепенно сводят ряды, выступы зубцов входят в углубления соседей. Через узкий конец бегунка выходит уже сцепленная цепочка. При движении в обратную сторону между зубцами вклинивается внутренняя перегородка: теперь ряды расходятся, каждый по своей дорожке.

На джинсах к этому механизму часто добавляют крохотный стопор. Когда язычок опущен, в таких моделях за зубцы цепляется металлический штифт. Он удерживает бегунок на месте при ходьбе. Если приподнять язычок, штифт выйдет из зацепления. Вот почему тянуть за сам бегунок и за его язычок совсем не одно и то же.

В каком порядке считать

Сначала вычисляем куб двойки. Маленькая тройка означает, что в произведении три одинаковых множителя:

2³ = 2 × 2 × 2 = 8

Подставим восьмёрку вместо степени:

96 ÷ 8 × 3

Деление и умножение равноправны. Когда между ними нет скобок, действия выполняют слева направо. Сначала делим, затем умножаем:

96 ÷ 8 = 12

12 × 3 = 36

Ответ: 36.

Если у вас вышло 4, попробуйте восстановить свой ход. Скорее всего, вы умножили 8 на 3 и получили делитель 24. Расчёт верный для записи 96 ÷ (8 × 3). В исходном примере тройка стоит за знаком умножения и в делитель не входит.

Есть способ обойтись и без деления в столбик: вместо того чтобы делить на восемь, трижды разделите число пополам. Половина от 96 равна 48, половина от 48 равна 24, половина от 24 равна 12. Получили одну восьмую от 96. Три такие доли как раз дают 36.

Откройте следующий пример, который либо закрепит результат, либо даст возможность доказать, что осечка была всего лишь случайностью.