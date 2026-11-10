Школьная арифметика для взрослых: два квадрата в скобках и деление на четыре

Шестёрка и четвёрка стоят в одних скобках, но у каждой своя маленькая двойка. Можно возвести оба числа в квадрат, сложить результаты и только потом разделить сумму на четыре. А можно заметить, что оба числа чётные, и немного сократить вычисления.

Попробуйте обойтись без записей. Если любите считать на время, отведите себе 20 секунд. Для проверки запомните два числа: окончательный ответ и число перед последним вычитанием.

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Задание

Какое число получится вместо вопросительного знака?

(6² + 4²) ÷ 4 − √9 = ?

Полезная пауза перед решением

Почему круглая крышка не проваливается в свой люк

Круглая крышка люка опирается на выступ по краю рамы. Сама она поэтому чуть шире отверстия под ней. Если крышку сдвинуть, один её край можно опустить в колодец. Но протолкнуть следом весь диск через исправную раму не получится, даже если повернуть его ребром.

Дело в диаметре. Как ни наклоняй круглый диск, у него останется горизонтальный поперечник во весь диаметр. Он шире просвета, и края не пройдут. С квадратной крышкой иначе: если её сторона короче диагонали проёма, крышку можно поставить на ребро, развернуть от одного угла проёма к другому и уронить вниз.

У рельефа на крышке своя история. В 1916 году американский инженер Эмори Прескотт Фолуэлл советовал делать в чугуне канавки, чтобы лошади не скользили на мостовой. Канавка должна была быть достаточно широкой, чтобы в неё попадал шип подковы. Сам инженер предпочитал рисунок из пересекающихся бороздок: между ними оставались маленькие квадраты.

Как найти четверть суммы квадратов

Сначала вычисляем квадраты внутри скобок. Показатель степени стоит у каждого слагаемого отдельно:

6² = 36

4² = 16

Складываем и делим на четыре:

36 + 16 = 52

52 ÷ 4 = 13

Квадратный корень из девяти равен трём, поскольку 3 × 3 = 9. Теперь можно вычитать:

13 − 3 = 10

Ответ: 10.

Обещанный короткий путь пригодится, если не хочется делить 52 на четыре. Можно сразу взять четверть от каждого квадрата. Половина шестёрки равна трём, поэтому четверть её квадрата равна 3², то есть 9. Для четвёрки таким же образом получаем 2², то есть 4. Вместе это 13, и остаётся вычесть 3.

Если у вас вышло 22, посмотрите, где стоят маленькие двойки. Такой ответ получился бы, если сначала сложить 6 и 4, а затем возвести десятку в квадрат: 100 ÷ 4 − 3 = 22. Но для этого понадобилась бы другая запись, с одной двойкой за скобками: (6 + 4)².

Попробуйте следующий пример с минусом внутри скобок и минусом перед ними, а калькулятор пока оставьте на скамейке запасных.