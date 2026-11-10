Головоломка со спичками проверит ваш IQ: цифры явно что-то замышляют

Перед вами простое на первый взгляд математическое равенство, которое не выдерживает никакой проверки: 9 + 8 = 16. Исправить ошибку можно всего одним движением, но на поиски решения отводится лишь 10 секунд. Попробуйте справиться без подсказок.

Такие головоломки проверяют не столько знание математики, сколько способность замечать детали и находить неожиданные решения. Иногда достаточно перестать воспринимать цифры как привычные символы и посмотреть, из каких элементов они составлены.

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В этом задании нужно переместить одну спичку так, чтобы равенство стало верным. Внимательно рассмотрите цифры 8 и 6: возможно, именно они скрывают подсказку.

Если решение пока не нашлось, попробуйте мысленно изменить форму одной из цифр. Необязательно трогать математические знаки - ошибка может скрываться непосредственно в числах.

Правильный ответ

Чтобы исправить равенство, нужно взять одну спичку из цифры 8 и переложить ее на 6. Первая цифра превратится в 9, а шестерка станет восьмеркой. В результате получится правильный пример: 9 + 9 = 18.