Чемодан пошёл на взлёт: найдите 3 отличия в аэропорту за 20 секунд

В аэропорту всякое случается. Рейсы задерживаются, пассажиры бегут к выходу на посадку, паспорта внезапно оказываются на самом дне сумки, а чемоданы иногда отправляются путешествовать совсем не туда, куда собирались их владельцы.

Но такого наша героиня, похоже, всё-таки не ожидала.

Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Посмотрите на картинку: сотрудница аэропорта в сигнальном жилете стоит возле багажного транспортёра и с ужасом наблюдает за розовым чемоданом, который, судя по всему, решил больше ни от кого не зависеть.

Ещё мгновение - и он сам зарегистрируется на рейс, пройдёт паспортный контроль и потребует место у окна.

Рядом спокойно едет зелёный рюкзак. Он явно из тех пассажиров, которые приезжают в аэропорт за три часа до вылета и никогда не нервничают.

Но пока сотрудница пытается разобраться с непослушным багажом, художник устроил собственную диверсию.

Перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми спрятаны три отличия.

Ваша задача - найти все три за 20 секунд.

Сразу предупреждаем: ярко-розовый чемодан великолепно отвлекает внимание. Он большой, заметный и вообще ведёт себя так, словно именно он здесь главный герой.

Поэтому попробуйте смотреть шире.

Готовы?

Время пошло!

Почему яркие предметы мешают нам замечать остальное

Эта головоломка хорошо показывает, как легко внимание попадает в небольшую ловушку.

Когда на изображении есть крупный, яркий или необычный объект, взгляд автоматически возвращается именно к нему. Здесь художнику повезло: огромный розовый чемодан посреди аэропорта практически самостоятельно выполняет всю отвлекающую работу.

Но отличия совсем не обязательно должны находиться там, куда хочется смотреть в первую очередь.

Поэтому при поиске деталей полезно действовать системно. Мысленно разделите изображение на зоны и сравнивайте их по очереди: верхнюю часть, центральную и нижнюю. Затем отдельно проверьте края картинки.

Такое упражнение заставляет не просто воспринимать сюжет целиком, а замечать небольшие изменения в линиях, формах и расположении предметов.

Если 20 секунд уже закончились, а третье отличие всё ещё не найдено, попробуйте ещё раз.

Посмотрите за голову сотрудницы.

Теперь внимательно изучите её одежду.

А затем переведите взгляд на зелёный рюкзак.

На этом служба подсказок аэропорта прекращает работу. Следующая остановка - правильный ответ.

Где спрятались три отличия

Проверяем багаж!

Первое отличие - в верхней части картинки, за головой сотрудницы. На двух изображениях отличается линия самолёта и фон рядом с ним.

Второе отличие - сигнальный жилет сотрудницы. На одной картинке жилет застегивается под горло, а на другой - остается вырез.,

Третье отличие - зелёный рюкзак. Одна из его боковых лямок на двух изображениях выглядит по-разному.

Все три найдены.

А розовый чемодан, вопреки всем подозрениям, оказался совершенно одинаковым на обеих картинках.

Хотя доверия к нему всё равно немного.

Сколько отличий нашли вы?

Все 3 за 20 секунд - великолепно! С таким вниманием можно смело работать в службе розыска багажа. Чемодан ещё не успеет потеряться, а вы уже знаете, где он находится.

2 отличия - отличный результат. Вы почти прошли контроль наблюдательности, но одна маленькая деталь всё-таки улетела без вас.

1 отличие - неплохо! Скорее всего, розовый чемодан слишком успешно перетянул внимание на себя. Именно для этого художник его туда и поставил. Ну, почти.

0 отличий - возможно, вы просто переживали за судьбу багажа. Успеет ли он на рейс? Есть ли у него посадочный талон? Не превышен ли допустимый вес? Тут уже не до мелочей.

Теперь покажите головоломку друзьям и дайте им те же 20 секунд.

Только никаких подсказок про рюкзак и жилет.

Пусть тоже сначала следят за чемоданом.