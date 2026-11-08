Школьная арифметика для взрослых: сколько бутылок по четверти литра нужно для 18 литров… сока

Число 18 нужно разделить на 0,25. В быту мы чаще берём четверть от целого: отрезаем четверть пирога, отмеряем четверть литра. Если по привычке разделить восемнадцать на четыре, получится ответ совсем на другой вопрос.

После деления останется вычесть куб четвёрки. Пример короткий, так что попробуйте обойтись без записей. А для проверки представим, что у нас восемнадцать литров сока и целая полка пустых бутылок. Для азарта даем вам 20 секунд.

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Задание

Сколько получится? Дайте себе 20 секунд и запомните ответ, прежде чем переходить к разбору.

18 ÷ 0,25 − 4³ = ?

Почему старая газета может пожелтеть сильнее старинной книги

Газете, которую Канадский институт консервации сфотографировал для своего пособия, на момент съёмки было всего 27 лет. Бумага уже заметно пожелтела. А в Библиотеке Конгресса США хранятся книги, напечатанные за несколько веков до этой газеты, и страницы у них до сих пор в хорошем состоянии. Чем объясняется такая разница?

До середины XIX века в Европе бумагу часто делали из старой льняной и хлопковой ткани. Из длинных волокон получались прочные листы. Позже для массовых изданий стали перерабатывать древесину. Если её просто измельчить, в бумаге останется много лигнина. Это природное вещество придаёт древесине жёсткость, но бумага с ним особенно чувствительна к солнечному свету и быстро желтеет. При химической обработке значительную часть лигнина можно удалить, поэтому книги из древесной бумаги тоже стареют по-разному.

Даже отсутствие лигнина не гарантирует вечной белизны. Окисляться может и сама целлюлоза: в волокнах появляются соединения, которые иначе поглощают свет. Края листов к тому же открыты воздуху и впитывают из него загрязняющие вещества. Поэтому обрез книги бывает уже бурым, а стоит её раскрыть, и видно, что к середине страницы бумага заметно светлее.

Как разделить на четверть без столбика

Начнём с деления. Восемнадцать делим на четверть, то есть считаем, сколько четвертей в восемнадцати целых. В каждом целом их четыре:

18 ÷ 0,25 = 18 × 4 = 72

Теперь вычислим куб четвёрки. Для этого перемножаем три четвёрки:

4³ = 4 × 4 × 4 = 64

Вычитаем куб из результата деления:

72 − 64 = 8

Ответ: 8.

Если при первом действии у вас вышло 4,5, вы нашли четверть от восемнадцати. Представьте восемнадцать литров сока. Если разделить сок поровну между четырьмя людьми, каждый получит 4,5 литра. А если разлить его по бутылкам объёмом четверть литра, заполнится 72 бутылки. Именно их количество мы и находили при делении на 0,25.

Проверка занимает одно умножение: 72 × 0,25 = 18. А если деление сошлось, но всё выражение дало 60, посмотрите на показатель степени. 4 × 3 и 4³ выглядят похоже только на беглый взгляд: первое равно 12, второе равно 64.

За верный ответ полагается ещё один пример. За неверный, по счастливому совпадению, тоже. Попробуете?:)