Хозяйка готовит салат, а художник - ловушку: найдите 3 отличия

На кухне всё идёт по плану. Огурец уже попал под нож, грибы терпеливо ждут своей очереди, зелень лежит рядом и делает вид, что без неё блюдо вообще не состоится. На плите стоит кастрюля, на полочке выстроились баночки со специями.
Словом, обычное приготовление ужина.
Но мы-то знаем: если перед нами «Ловушка для глаз», спокойно нарезать огурцы никому не дадут.
Художник незаметно изменил три детали, и теперь перед вами две картинки, которые только кажутся одинаковыми.
Задача простая: найдите все три отличия за 20 секунд.
Только будьте осторожны: сама хозяйка, нож и огурец привлекают больше всего внимания, поэтому взгляд постоянно возвращается в центр изображения. А художнику именно это и нужно.
Поставьте таймер, внимательно осмотрите кухню - и начинаем!
20 секунд пошли.
Почему мы смотрим - и всё равно не видим
В подобных головоломках есть небольшая хитрость. Мозгу гораздо важнее быстро понять смысл происходящего, чем провести подробную инвентаризацию изображения.
Он моментально сообщает нам: «Женщина режет огурец на кухне».
Получив эту информацию, мы уже не очень стремимся выяснять, одинаково ли выглядит каждая линия шкафа, каждая веточка зелени и каждая деталь кастрюли.
А зря.
Именно в таких второстепенных элементах чаще всего и прячутся изменения.
Поэтому поиск отличий - хорошая мини-тренировка концентрации и зрительного внимания. Чтобы справиться быстрее, попробуйте не метаться взглядом по всей картинке, а разделить её на зоны.
Например: сначала изучите верхнюю часть - полки, специи и плиту. Потом середину - руки, огурец, разделочную доску и мебель. И только после этого переходите к нижней части - грибам, посуде и зелени.
Так гораздо сложнее пропустить маленькую деталь.
Ну что, время закончилось?
Если все три отличия уже найдены - великолепно. Если осталось одно особенно упрямое, дадим ещё несколько секунд.
Посмотрите на кастрюлю.
Затем переведите взгляд на пространство за разделочной доской.
А потом внимательно изучите правый нижний угол.
Теперь подсказки закончились. Иначе это уже не головоломка, а экскурсия с гидом.
Правильный ответ: где спрятались три отличия
Проверяем нашу кухню.
Первое отличие - кастрюля. На одной картинке у неё есть боковая ручка слева, на другой она исчезла.
Второе отличие находится за разделочной доской. Изменился участок коричневой кухонной мебели на заднем плане - линия шкафа на двух изображениях проходит по-разному.
Третье отличие - зелень в правом нижнем углу. На одной картинке есть дополнительная веточка с листочками, а на другой её нет.
Вот и всё.
Огурец оказался одинаковым, грибы тоже ни в чём не виноваты. Можно продолжать готовить ужин.
Сколько отличий нашли вы?
3 отличия за 20 секунд - превосходно! На вашей кухне ничто не пропадёт бесследно. Вы, вероятно, способны обнаружить даже крышку от контейнера, которую остальные члены семьи объявили исчезнувшей навсегда.
2 отличия - очень хороший результат. Вы практически разгадали замысел художника, но одна мелкая деталь всё-таки сумела проскользнуть мимо.
1 отличие - начало есть! Скорее всего, центральная часть картинки забрала слишком много внимания. В следующий раз попробуйте сразу проверять края изображения.
0 отличий - возможно, вы просто задумались, что хозяйка собирается приготовить из огурца, грибов, зелени и содержимого той загадочной кастрюли. Вопрос, между прочим, тоже интересный.
А теперь покажите головоломку кому-нибудь ещё и дайте ему те же 20 секунд.
Только никаких подсказок про кастрюлю. Пусть тоже сначала подозревает огурец.