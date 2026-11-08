Четыре подсказки и три неизвестные цифры: сможете взломать этот код без единой ошибки?

Любите головоломки, в которых всё решает одна маленькая деталь? Тогда перед вами отличная возможность проверить свою логику и внимательность.

На картинке - кодовый замок, три пустые клетки и всего четыре подсказки. Каждая из них сообщает что-то важное о секретной комбинации. Одни цифры находятся на своих местах, другие перепутаны, а некоторые вообще не имеют отношения к правильному ответу.

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Звучит просто? Возможно. Но здесь легко попасть в ловушку, если слишком рано поверить в первую догадку.

Ваша задача - найти трёхзначный код, который откроет замок.

Вот что известно:

368 - одна цифра верная и стоит на своём месте.

- одна цифра верная и стоит на своём месте. 387 - ни одной верной цифры.

- ни одной верной цифры. 276 - одна цифра верная, но стоит не на своём месте.

- одна цифра верная, но стоит не на своём месте. 471 - две цифры верные, но обе стоят не на своих местах.

Важно: все подсказки точны. Если сказано, что одна цифра верная, значит, остальные две в секретный код не входят.

Попробуйте найти правильную комбинацию самостоятельно. Не торопитесь - иногда самая полезная подсказка та, которая позволяет исключить сразу несколько вариантов.

Не спешите заглядывать в ответ!

Кажется, вы уже нашли нужные цифры? Тогда проверьте, действительно ли каждая стоит на правильном месте.

В этой головоломке недостаточно просто угадать три числа. Нужно ещё правильно расставить их по порядку, причём так, чтобы ни одна подсказка не противоречила вашему решению.

Если зашли в тупик, обратите внимание на строку, в которой нет ни одной правильной цифры. Она сразу избавляет от нескольких ложных вариантов.

А теперь попробуйте соединить оставшиеся подсказки. Возможно, ответ уже буквально перед глазами!

Ну что, замок щёлкнул? Тогда проверяем.

Правильный ответ - 164

Разберём решение по шагам.

Исключаем лишние цифры. Из комбинации 387 узнаём, что цифр 3, 8 и 7 в коде нет. Находим среднюю цифру. В строке 368 правильной может быть только 6. Причём она стоит на своём месте - втором. Проверяем комбинацию 276. Здесь единственная верная цифра - 6, но она находится на третьем месте, а должна быть на втором. Значит, 2 тоже исключаем. Расставляем оставшиеся цифры. Из строки 471 следует, что 4 и 1 входят в код, но обе стоят неправильно. Четвёрка не может быть первой, а единица - третьей. Поскольку середина уже занята шестёркой, получаем: 1 - 6 - 4.

Секретный код - 164!

Все четыре условия выполнены. Замок открыт!

А вам удалось разгадать код?

Получилось найти комбинацию с первой попытки или пришлось несколько раз менять цифры местами?

Расскажите в комментариях, сколько времени вам понадобилось. И предложите эту головоломку друзьям - посмотрим, кто окажется самым внимательным взломщиком!