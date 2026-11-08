Четыре подсказки и три неизвестные цифры: сможете взломать этот код без единой ошибки?

Любите головоломки, в которых всё решает одна маленькая деталь? Тогда перед вами отличная возможность проверить свою логику и внимательность.
На картинке - кодовый замок, три пустые клетки и всего четыре подсказки. Каждая из них сообщает что-то важное о секретной комбинации. Одни цифры находятся на своих местах, другие перепутаны, а некоторые вообще не имеют отношения к правильному ответу.
Звучит просто? Возможно. Но здесь легко попасть в ловушку, если слишком рано поверить в первую догадку.
Ваша задача - найти трёхзначный код, который откроет замок.
Вот что известно:
- 368 - одна цифра верная и стоит на своём месте.
- 387 - ни одной верной цифры.
- 276 - одна цифра верная, но стоит не на своём месте.
- 471 - две цифры верные, но обе стоят не на своих местах.
Важно: все подсказки точны. Если сказано, что одна цифра верная, значит, остальные две в секретный код не входят.
Попробуйте найти правильную комбинацию самостоятельно. Не торопитесь - иногда самая полезная подсказка та, которая позволяет исключить сразу несколько вариантов.
Не спешите заглядывать в ответ!
Кажется, вы уже нашли нужные цифры? Тогда проверьте, действительно ли каждая стоит на правильном месте.
В этой головоломке недостаточно просто угадать три числа. Нужно ещё правильно расставить их по порядку, причём так, чтобы ни одна подсказка не противоречила вашему решению.
Если зашли в тупик, обратите внимание на строку, в которой нет ни одной правильной цифры. Она сразу избавляет от нескольких ложных вариантов.
А теперь попробуйте соединить оставшиеся подсказки. Возможно, ответ уже буквально перед глазами!
Ну что, замок щёлкнул? Тогда проверяем.
Правильный ответ - 164
Разберём решение по шагам.
- Исключаем лишние цифры. Из комбинации 387 узнаём, что цифр 3, 8 и 7 в коде нет.
- Находим среднюю цифру. В строке 368 правильной может быть только 6. Причём она стоит на своём месте - втором.
- Проверяем комбинацию 276. Здесь единственная верная цифра - 6, но она находится на третьем месте, а должна быть на втором. Значит, 2 тоже исключаем.
- Расставляем оставшиеся цифры. Из строки 471 следует, что 4 и 1 входят в код, но обе стоят неправильно. Четвёрка не может быть первой, а единица - третьей. Поскольку середина уже занята шестёркой, получаем: 1 - 6 - 4.
Секретный код - 164!
Все четыре условия выполнены. Замок открыт!
А вам удалось разгадать код?
Получилось найти комбинацию с первой попытки или пришлось несколько раз менять цифры местами?
Расскажите в комментариях, сколько времени вам понадобилось. И предложите эту головоломку друзьям - посмотрим, кто окажется самым внимательным взломщиком!