Три цифры и пять подсказок: сможете взломать секретный код, который многих заставит поломать голову?

Иногда самые хитрые головоломки выглядят совершенно безобидно. Всего три пустые клетки, пять комбинаций цифр и несколько коротких подсказок. Кажется, что разгадать такой код можно за минуту. Но не всё так просто!

Перед вами новый логический вызов: нужно определить секретную комбинацию, которая откроет замок. И если вы привыкли доверять первой догадке, на этот раз лучше её перепроверить.

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Правила просты: каждая строка содержит три цифры и подсказку о том, сколько из них входят в секретный код и находятся ли они на правильных местах.

Вот что известно:

162 - одна цифра верная и стоит на своём месте.

- одна цифра верная и стоит на своём месте. 985 - ни одной верной цифры.

- ни одной верной цифры. 234 - одна цифра верная и стоит на своём месте.

- одна цифра верная и стоит на своём месте. 173 - одна цифра верная, но стоит не на своём месте.

- одна цифра верная, но стоит не на своём месте. 574 - две цифры верные: одна стоит на своём месте, другая - не на своём.

Все подсказки точны. Ваша задача - найти единственную комбинацию, которая соответствует каждому из пяти условий.

Попробуйте справиться без калькулятора и подсказок. Здесь важнее не скорость, а способность замечать детали.

Не спешите смотреть ответ!

Уже нашли три цифры? Прекрасно! Но прежде чем праздновать победу, проверьте свою комбинацию по всем пяти строкам.

Особое внимание обратите на последнюю подсказку. Она сообщает, что две цифры действительно входят в код, но только одна занимает правильное место. Именно здесь легко допустить ошибку.

Если зашли в тупик, попробуйте начать с самой категоричной подсказки - той, которая позволяет сразу исключить несколько цифр. Иногда один маленький шаг помогает распутать всю цепочку.

А теперь последний вопрос: вы уверены, что ваш код подходит абсолютно ко всем условиям?

Если да, пора проверить результат!

Правильный ответ - 764

Разберём решение по шагам.

Исключаем лишнее. Комбинация 985 сообщает, что цифр 9, 8 и 5 в коде нет. Проверяем первую строку. В комбинации 162 только одна цифра правильная и находится на своём месте. В результате дальнейшей проверки выясняется, что это 6 на втором месте. Смотрим на 234. Здесь правильная цифра - 4, и она занимает третью позицию. Проверяем 173. Единственная верная цифра - 7, но в подсказке она стоит на втором месте. Значит, её место - первое. Последняя проверка. В комбинации 574 две правильные цифры - 7 и 4. Четвёрка уже стоит на своём месте, а семёрка находится не там, где нужно.

Итак, получаем 764. Все пять подсказок совпали!

А вам удалось открыть замок?

Сколько времени понадобилось, чтобы найти правильный код? Удалось разгадать его с первой попытки или пришлось несколько раз менять комбинацию?