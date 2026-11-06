Пять подсказок и три цифры: сможете взломать секретный код, не заглядывая в ответ?

На первый взгляд задача кажется совсем простой: перед вами кодовый замок, три неизвестные цифры и пять подсказок. Никаких сложных формул, математических вычислений или специальных знаний. Только логика, внимательность и немного терпения.

Но не спешите с ответом! В этой головоломке спрятана маленькая хитрость, из-за которой даже самый очевидный вариант может оказаться неправильным.

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Ваша задача - разгадать секретный трёхзначный код.

Внимательно изучите пять комбинаций на картинке. Каждая сопровождается подсказкой: одни цифры стоят на своих местах, другие перепутаны, а некоторые вообще не входят в код.

Важное условие: подсказки указывают точное количество совпадений. Цифры могут повторяться, а код может начинаться с нуля.

Попробуйте найти правильную комбинацию, не заглядывая в ответ. Возможно, разгадка окажется неожиданнее, чем вы думаете.

Не торопитесь подсматривать!

Кажется, вы уже нашли правильную комбинацию? Тогда самое время проверить себя. Но прежде чем прокрутить страницу вниз, ещё раз внимательно посмотрите на все пять подсказок.

В подобных головоломках самое опасное - слишком быстро поверить в собственную догадку. Иногда три цифры идеально подходят к четырём условиям, но совершенно не согласуются с пятым. А иногда мы сами придумываем ограничения, которых в задаче вообще нет.

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Попробуйте не просто угадать код, а объяснить, почему никакая другая комбинация не подходит. Именно в этом и заключается удовольствие от логических загадок: правильный ответ должен быть не случайной удачей, а результатом рассуждений.

Ну что, замок уже щёлкнул? Тогда пора узнать, удалось ли вам его открыть.

Правильный ответ

Секретный код - 007.

Объяснение довольно простое:

Из комбинации 435 узнаём, что цифр 4, 3 и 5 в коде нет. Подсказка 567 показывает, что 7 стоит на третьем месте, а 6 отсутствует. Из комбинации 067 выясняем, что первая цифра - 0. Подсказка 102 означает, что второй цифрой тоже должен быть 0. Последняя комбинация 721 подтверждает: семёрка есть в коде, но не на первом месте.

Получаем 007 - знаменитый код Джеймса Бонда!

Главная ловушка заключалась в повторяющемся нуле. Многие автоматически предполагают, что все три цифры должны быть разными, хотя такого ограничения в задаче нет.

А вам удалось разгадать код самостоятельно? Напишите в комментариях, сколько времени понадобилось на решение и заметили ли вы подвох.