Когда сосед по вагону слегка пугает: найдите 3 отличия за 20 секунд

У каждого пассажира есть собственное представление о плохом соседе в поезде. Кто-то громко разговаривает по телефону, кто-то разворачивает ароматный ужин на весь вагон, а кто-то снимает ботинки и мгновенно заставляет окружающих пожалеть об отсутствии противогазов.

Но герою нашей сегодняшней головоломки достался случай посерьёзнее.

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Рядом с ним совершенно невозмутимо расположился крокодил.

Причём рептилия явно чувствует себя прекрасно: откинулась на сиденье, вытянула лапы, надела розовую шляпку и всем видом показывает, что собирается ехать до конечной. Возможно, ещё и попросит проводника принести чай.

Человек реагирует несколько эмоциональнее. Руки подняты, глаза расширены, стакан уже летит на пол, а выражение лица сообщает примерно одно: «Когда я покупал билет у окна, речь шла совсем не об этом!»

Но паника пассажира и зубастая улыбка его соседа нужны художнику ещё и для того, чтобы отвлечь вас от главного.

Перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми спрятаны три отличия.

Попробуйте найти все три за 20 секунд.

И предупреждаем сразу: крокодил настолько заметный, что взгляд постоянно возвращается именно к нему. Постарайтесь сопротивляться. Рассматривайте не только героев, но и вагон, сиденья, пол и окружающие детали.

Готовы?

20 секунд пошли!

Почему мы пропускаем детали прямо перед глазами

В подобных головоломках главная хитрость заключается не столько в размере отличий, сколько в распределении внимания.

Яркий и необычный объект моментально перетягивает взгляд на себя. В данном случае художнику даже особенно стараться не пришлось: если рядом с человеком в поезде сидит крокодил в розовой шляпке, трудно заинтересоваться чем-нибудь ещё.

Поэтому полезно изменить стратегию.

Вместо хаотичного поиска попробуйте мысленно разделить изображение на несколько зон. Сначала сравните верхнюю часть картинки, затем середину и только потом переходите к полу. Можно двигаться и слева направо - главное, чтобы взгляд следовал определённому маршруту, а не возвращался каждые две секунды к зубам крокодила.

Такие упражнения хорошо тренируют привычку замечать мелкие визуальные различия и удерживать внимание на конкретной задаче.

Ну что, 20 секунд закончились?

Если третье отличие всё ещё сопротивляется, дадим последнюю возможность.

Посмотрите наверх.

Потом - на правую сторону сиденья.

И наконец, вспомните, что несчастный пассажир что-то уронил.

Теперь всё. Дальнейшие подсказки будут считаться вмешательством в расследование.

Правильный ответ: где спрятались три отличия

Проверяем результат.

Первое отличие - наверху, над пассажиром. Одна из линий конструкции верхней части вагона на двух картинках проходит по-разному.

Второе отличие - справа, возле сиденья и хвоста крокодила. Контур боковой части сиденья на двух изображениях отличается.

Третье отличие - пролитый напиток на полу. Форма коричневой лужицы изменилась.

Вот и всё!

Сам крокодил при этом оказался практически образцовым пассажиром. Сидел тихо, никому не мешал и даже шляпу не снимал.

А сколько отличий нашли вы?

Все 3 за 20 секунд - великолепно! Вас не смог отвлечь даже крокодил в соседнем кресле. С такой концентрацией можно спокойно читать книгу даже в вагоне, где вокруг плачут дети, звонят телефоны и кто-то третий час разворачивает бутерброд.

2 отличия - отличный результат. Вы были совсем рядом с победой, но одна хитрость художника всё-таки проскользнула мимо вашего взгляда.

1 отличие - начало положено. Скорее всего, крокодил забрал на себя слишком много внимания. Согласитесь, обстоятельство уважительное.

0 отличий - зато самого крокодила вы наверняка заметили. А в реальной поездке это, пожалуй, было бы гораздо важнее всех остальных деталей.

Теперь можно проверить друзей: покажите им картинку, дайте те же 20 секунд и ничего не подсказывайте.

Особенно про крокодила. Его они как-нибудь найдут сами.