Школьная арифметика для взрослых: куб, корень и один важный знак

Вычесть пять из двух, вспомнить куб числа, извлечь корень из 49. По отдельности эти действия вряд ли вызовут долгие раздумья. Но в одной строке приходится следить ещё и за знаками: потерянный минус меняет результат, даже если остальные вычисления выполнены верно.
Попробуйте решить пример в уме и сохранить первый ответ до проверки. Здесь нет больших чисел или громоздких вычислений. Для короткого соревнования с собой можно поставить таймер на 20 секунд, а затем сравнить свой ход решения с разбором.
Задание
Найдите значение выражения без калькулятора и записей. Если считаете на время, запустите таймер перед первой попыткой.
(2 − 5)³ + 4 × √49 = ?
Полезная пауза перед решением
Почему шоколад покрывается белым налётом
Гладкая шоколадная плитка при хранении может стать белёсой, хотя на неё ничего не попало. Так выглядит поседение шоколада. Оно бывает жировым и сахарным: внешне изменения похожи, но возникают по разным причинам. В обоих случаях на поверхности появляются кристаллы.
При жировом поседении часть жиров перемещается к поверхности и там кристаллизуется. Процессу могут способствовать колебания температуры и жир из начинки. Поэтому кондитеры тщательно следят за нагреванием и охлаждением шоколада: от этого зависит, какую кристаллическую структуру приобретёт какао-масло.
Сахарное поседение связано с влагой. Когда на холодном шоколаде образуется конденсат, вода растворяет немного сахара на поверхности. Затем влага испаряется, а сахар снова кристаллизуется, оставляя светлый шероховатый слой. Именно поэтому холодной плитке советуют дать согреться в упаковке и только потом её открывать.
В 2015 году исследователи Гамбургского технического университета, DESY и Nestlé наблюдали движение жира с помощью рентгеновского излучения. Для опытов использовали подготовленные смеси основных компонентов шоколада. Учёные смогли проследить, как жидкий жир проникает в поры и меняет внутреннюю структуру образцов. Привычный дефект сладостей оказался задачей, для которой пригодилась крупная исследовательская установка.
Считаем по шагам
Сначала выполняем вычитание в скобках:
2 − 5 = −3
Теперь возводим полученное число в куб. Это произведение трёх одинаковых множителей:
(−3)³ = (−3) × (−3) × (−3) = −27
Первые два отрицательных множителя дают положительное число 9. После умножения на третий множитель, −3, получаем −27.
Отдельно вычисляем корень и произведение:
√49 = 7
4 × 7 = 28
Осталось сложить результаты:
−27 + 28 = 1
Ответ: 1.
Если получилось 55, проверьте знак перед 27: вероятно, при возведении в куб минус исчез. Ответ 19 мог получиться, если вместо куба вы умножили −3 на 3. Но показатель степени указывает, сколько раз число берут множителем, а не число, на которое его умножают.
У квадрата и куба отрицательного числа разные знаки: (−3)² = 9, а (−3)³ = −27. Если правило забылось, его можно восстановить, расписав произведение. Для такого объяснения не нужно помнить отдельную формулировку из учебника.
Последнее действие удобно проверить обратным ходом: 1 − 28 = −27. Это подтверждает сложение, но не заменяет проверку куба. Если ошибка была в самом начале, она уже вошла в промежуточные числа.
Верный ответ стоит закрепить, а за неверный можно взять реванш. Попробуйте ещё один пример: пора выяснить, случайность это или закономерность.