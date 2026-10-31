Школьная арифметика для взрослых: куб, корень и один важный знак

Вычесть пять из двух, вспомнить куб числа, извлечь корень из 49. По отдельности эти действия вряд ли вызовут долгие раздумья. Но в одной строке приходится следить ещё и за знаками: потерянный минус меняет результат, даже если остальные вычисления выполнены верно.

Попробуйте решить пример в уме и сохранить первый ответ до проверки. Здесь нет больших чисел или громоздких вычислений. Для короткого соревнования с собой можно поставить таймер на 20 секунд, а затем сравнить свой ход решения с разбором.

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Задание

Найдите значение выражения без калькулятора и записей. Если считаете на время, запустите таймер перед первой попыткой.

(2 − 5)³ + 4 × √49 = ?

Полезная пауза перед решением

Почему шоколад покрывается белым налётом

Гладкая шоколадная плитка при хранении может стать белёсой, хотя на неё ничего не попало. Так выглядит поседение шоколада. Оно бывает жировым и сахарным: внешне изменения похожи, но возникают по разным причинам. В обоих случаях на поверхности появляются кристаллы.

При жировом поседении часть жиров перемещается к поверхности и там кристаллизуется. Процессу могут способствовать колебания температуры и жир из начинки. Поэтому кондитеры тщательно следят за нагреванием и охлаждением шоколада: от этого зависит, какую кристаллическую структуру приобретёт какао-масло.

Сахарное поседение связано с влагой. Когда на холодном шоколаде образуется конденсат, вода растворяет немного сахара на поверхности. Затем влага испаряется, а сахар снова кристаллизуется, оставляя светлый шероховатый слой. Именно поэтому холодной плитке советуют дать согреться в упаковке и только потом её открывать.

В 2015 году исследователи Гамбургского технического университета, DESY и Nestlé наблюдали движение жира с помощью рентгеновского излучения. Для опытов использовали подготовленные смеси основных компонентов шоколада. Учёные смогли проследить, как жидкий жир проникает в поры и меняет внутреннюю структуру образцов. Привычный дефект сладостей оказался задачей, для которой пригодилась крупная исследовательская установка.

Считаем по шагам

Сначала выполняем вычитание в скобках:

2 − 5 = −3

Теперь возводим полученное число в куб. Это произведение трёх одинаковых множителей:

(−3)³ = (−3) × (−3) × (−3) = −27

Первые два отрицательных множителя дают положительное число 9. После умножения на третий множитель, −3, получаем −27.

Отдельно вычисляем корень и произведение:

√49 = 7

4 × 7 = 28

Осталось сложить результаты:

−27 + 28 = 1

Ответ: 1.

Если получилось 55, проверьте знак перед 27: вероятно, при возведении в куб минус исчез. Ответ 19 мог получиться, если вместо куба вы умножили −3 на 3. Но показатель степени указывает, сколько раз число берут множителем, а не число, на которое его умножают.

У квадрата и куба отрицательного числа разные знаки: (−3)² = 9, а (−3)³ = −27. Если правило забылось, его можно восстановить, расписав произведение. Для такого объяснения не нужно помнить отдельную формулировку из учебника.

Последнее действие удобно проверить обратным ходом: 1 − 28 = −27. Это подтверждает сложение, но не заменяет проверку куба. Если ошибка была в самом начале, она уже вошла в промежуточные числа.

Верный ответ стоит закрепить, а за неверный можно взять реванш. Попробуйте ещё один пример: пора выяснить, случайность это или закономерность.