Школьная арифметика для взрослых: 30 секунд на шесть действий и поиск правильного ответа

В коротком примере можно без ошибок выполнить сложение и умножение, но получить неверный ответ. Достаточно иначе прочитать запись: отнести знак к соседнему числу, мысленно убрать скобки или объединить два действия, которые должны выполняться по очереди. Проверять таблицу умножения после этого бесполезно, ошибка произошла раньше.

Здесь вычисления помещаются в одну строку, а все числа знакомы со школы. Слева стоят скобки, квадрат и корень, справа идут несколько обычных действий. Попробуйте решить пример в уме и запомнить свой ответ до разбора. Для тех, кто регулярно решает такие задачи, мы предлагаем уложиться в 30 секунд.

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Задание

Найдите значение выражения без калькулятора и записей. Если хотите проверить себя на скорость, включите таймер на 30 секунд.

√((4 − 10)²) + 24 ÷ 6 × 3 = ?

Полезная пауза перед решением

Почему на Марсе голубые закаты

Марс называют Красной планетой, и фотографии его поверхности обычно поддерживают это впечатление: камни, песок и дневное небо выглядят рыжеватыми. Тем неожиданнее снимки заката, на которых вокруг Солнца появляется голубое свечение. Такой вид, например, запечатлел марсоход Curiosity в кратере Гейла 15 апреля 2015 года. Камера сняла несколько последовательных кадров, позволяющих проследить, как светило опускается к горизонту.

Цвет объясняется мелкой пылью, взвешенной в марсианской атмосфере. Её частицы рассеивают солнечный свет по-разному в зависимости от длины волны. Синяя часть света сильнее сосредоточена в направлении Солнца, тогда как красные и жёлтые оттенки рассеиваются по более широкой области неба. Поэтому голубой участок заметен прежде всего рядом со светилом, а всё небо целиком синим не становится.

К вечеру этот эффект усиливается: лучам низкого Солнца приходится проходить более длинный путь через запылённую атмосферу. В середине дня голубой оттенок выражен слабее.

При этом марсианские закаты не выглядят одинаково. На снимке Perseverance от 9 ноября 2021 года цвета оказались довольно бледными. NASA связывает это с меньшим количеством пыли в воздухе: от её содержания зависит, насколько заметным будет необычное свечение.

Решение: разбираем выражение по действиям

Сначала вычисляем разность внутри скобок:

4 − 10 = −6

Возводим полученное отрицательное число в квадрат. Произведение двух отрицательных чисел положительно:

(−6)² = (−6) × (−6) = 36

Теперь извлекаем квадратный корень. Знак √ обозначает арифметический квадратный корень, его значение неотрицательно:

√36 = 6

После этих действий выражение выглядит так:

6 + 24 ÷ 6 × 3

Деление и умножение имеют одинаковый приоритет. Выполняем их слева направо:

24 ÷ 6 = 4

4 × 3 = 12

Остаётся сложить:

6 + 12 = 18

Ответ: 18.

Если у вас получилось 6, проверьте, не убрали ли вы корень и квадрат, оставив отрицательную разность. Здесь такое сокращение даст ошибку: квадрат превращает −6 в 36, а √36 равен 6.

Вторая возможная ошибка находится справа. Произведение 6 × 3 не заключено в скобки, поэтому сначала делить 24 на 18 нельзя. Нужно разделить 24 на 6, затем умножить результат на 3.

Надеемся, вы не остановитесь на одной задаче и проверите себя на примере с половиной и четвертью.