Школьная арифметика для взрослых: корень внутри, квадрат снаружи

Одна строка, пять действий и ни одного вычисления, для которого нужен калькулятор. Но короткая запись ещё не означает мгновенный ответ: придётся удержать в голове промежуточные числа и не потерять ни один знак. Попробуйте досчитать до конца за один подход.

Если такие задания вам знакомы, отведите на решение 20 секунд. Этого достаточно для короткой попытки, но торопиться ради секундомера необязательно. Сохраните полученный ответ до чтения разбора: ниже можно будет сопоставить свои вычисления с каждым шагом решения.

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Задание

Найдите значение выражения в уме. Ответ и объяснение расположены после рассказа о необычном устройстве кровообращения у осьминога.

8² − (√144 − 5) × 6 = ?

Почему у осьминога три сердца

Три сердца осьминога выполняют разные части одной работы. Два из них называются жаберными: каждое проталкивает кровь через свою жабру. Туда поступает кровь, которая уже отдала часть кислорода тканям. В жабрах она снова получает кислород из воды, окружающей животное.

Третье сердце, системное, направляет обогащённую кислородом кровь к остальным органам. Получается последовательный маршрут: сначала кровь проходит через жабры, затем отправляется снабжать тело. Поэтому три сердца работают совместно, обеспечивая разные участки кровообращения. Такой способ разделения работы встречается и у ближайших родственников осьминогов, кальмаров и каракатиц.

Необычен и цвет крови. Кислород в ней переносит белок гемоцианин, содержащий медь. Он связывает кислород и доставляет его к тканям, где тот нужен для работы организма. Именно гемоцианин при соединении с кислородом придаёт крови голубой оттенок. Когда кислорода в ней нет, этот цвет исчезает и кровь становится бесцветной.

Способность гемоцианина удерживать кислород зависит от окружающих условий. Этот переносчик хорошо работает в холодной воде, а повышение кислотности затрудняет связывание кислорода. Поэтому для осьминога важна не только работа сердец: химические свойства крови и условия среды тоже влияют на снабжение организма кислородом.

Решение

Сначала разбираемся с выражением в скобках. Квадратный корень из 144 равен двенадцати:

√144 = 12

Вычитаем пять. Полученное число заменяет всю скобку:

12 − 5 = 7

Возводим восьмёрку в квадрат. Для этого умножаем восемь на восемь:

8² = 64

Теперь перед нами 64 − 7 × 6. Умножение выполняем раньше вычитания, поэтому сначала находим произведение семи и шести:

7 × 6 = 42

Из шестидесяти четырёх вычитаем сорок два. Правильный ответ:

64 − 42 = 22

Если получилось 342, проверьте действие сразу после скобок. Такой результат выходит из записи (64 − 7) × 6: сначала вычли семь, а затем умножили всю разность. В исходном примере дополнительных скобок нет, и шестёрка относится только к числу, полученному из выражения с корнем.

Проверить ответ можно обратным действием: прибавьте к 22 то, что вычитали, то есть 42. Получатся исходные 64. Заодно оцените размер результата: здесь от положительного числа отнимают положительное произведение, поэтому итог не может быть больше 64. Ответ 342 не проходит уже эту короткую проверку.