У хорошего мастера глаз - алмаз! А вы найдёте 3 отличия за 20 секунд?

Есть одна удивительная закономерность домашнего ремонта: чем проще кажется предстоящая работа, тем больше инструментов для неё потребуется.

Собирались всего лишь повесить полочку? Отлично! Достаньте молоток, отвёртку, рулетку, уровень, дрель и на всякий случай ещё пару предметов, назначение которых вы уже не помните.

Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

А потом выяснится, что нужного шурупа всё равно нет.

В сегодняшней «Ловушке для глаз» перед нами как раз такая картина.

На большом рабочем столе аккуратно разложено всё, что может понадобиться домашнему мастеру. Здесь и увесистый молоток, и ножовка, и отвёртка, и канцелярский нож. Рядом лежат линейка, изолента, малярный скотч и кисточка.

В углу стоит банка красной краски, а неподалёку расположились ящик с инструментами и деревянный контейнер с различными бутылочками.

Словом, подготовка основательная. Осталось только выяснить, что именно собираются ремонтировать.

Но пока хозяин этого богатства, вероятно, ищет инструкцию, художник успел кое-что изменить.

Перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми спрятаны три отличия.

На первый взгляд всё совпадает: те же инструменты, те же цвета, те же предметы на своих местах.

Однако три небольших изменения всё-таки есть.

Ваша задача - найти их всего за 20 секунд!

Внимательно рассмотрите изображения. Не пытайтесь охватить взглядом весь стол сразу - лучше последовательно сравнивайте предметы.

И помните: хороший мастер сначала семь раз отмерит, а хороший наблюдатель - семь раз посмотрит.

Готовы? Включайте секундомер!

Время пошло!

Почему найти три отличия бывает сложнее, чем собрать шкаф?

На первый взгляд подобные задания кажутся элементарными. Ну что сложного в том, чтобы сравнить две картинки?

Но наш мозг любит упрощать себе работу.

Когда мы видим знакомые предметы, он мгновенно распознаёт их и перестаёт уделять внимание мелочам.

Молоток? Есть. Отвёртка? На месте. Пила? Тоже никуда не делась.

Кажется, всё одинаково.

Но именно здесь и скрывается подвох: мы замечаем сами предметы, а небольшие изменения в их форме или расположении можем пропустить.

Поиск отличий помогает тренировать зрительное внимание, концентрацию и умение последовательно сравнивать детали.

Причём для такой тренировки не нужны ни специальное оборудование, ни особая подготовка. Достаточно нескольких минут и пары хитрых картинок.

Есть небольшой секрет, который может облегчить задачу.

Попробуйте мысленно разделить изображение на четыре части.

Сначала изучите верхний левый угол, затем правый. После этого переходите к нижней половине картинки.

Не спешите и обращайте внимание даже на самые незначительные линии.

В конце концов, в домашнем ремонте одна незамеченная мелочь иногда превращает шкаф в произведение современного искусства.

Ну что, 20 секунд закончились?

Удалось найти все три отличия?

Тогда проверяем результат!

Правильный ответ: где спрятались три отличия?

Первое отличие - банка с краской.

Посмотрите на верхнюю часть банки справа. На одной картинке под ободком видны потёки красной краски, а на другой их нет.

Второе отличие - отвертка.

На одной картинке она короче, а на другой - длинее.

Третье отличие - металлическая линейка.

Посмотрите на деления линейки в нижней части изображения. На одной картинке они начинаются ближе к краю, а на другой расположены немного иначе.

Вот и всё! Три отличия обнаружены, расследование завершено.

Теперь можно спокойно приступать к ремонту. Правда, сначала неплохо бы найти того, кто умеет пользоваться всем этим богатством.

Подводим итоги: насколько зоркий у вас глаз?

3 из 3 за 20 секунд - настоящий мастер наблюдательности!

Блестящий результат! Ваш глаз действительно можно назвать алмазом. От вас не укроется ни одна мелочь, даже если перед вами целый стол инструментов. С такой внимательностью можно смело браться за самые сложные головоломки.

2 из 3 - отличная работа!

Два изменения найдены, а третье сумело спрятаться. Совсем немного не хватило до идеального результата. Но даже опытные мастера иногда забывают, куда положили отвёртку.

1 из 3 - начало положено!

Одно отличие обнаружено. Возможно, остальные просто затерялись среди инструментов. Попробуйте ещё раз, уже без спешки.

0 из 3 - кажется, пора сделать перерыв!

Ничего страшного. Когда перед глазами столько молотков, пил и отвёрток, немудрено растеряться. Возможно, ваш мозг просто решил, что сегодня выходной и никакого ремонта не будет.

А теперь возвращайтесь к картинкам и попробуйте ещё раз без секундомера. Ведь главное правило хорошего мастера работает и здесь: внимательность важнее скорости!