У хорошего мастера глаз - алмаз! А вы найдёте 3 отличия за 20 секунд?

Есть одна удивительная закономерность домашнего ремонта: чем проще кажется предстоящая работа, тем больше инструментов для неё потребуется.
Собирались всего лишь повесить полочку? Отлично! Достаньте молоток, отвёртку, рулетку, уровень, дрель и на всякий случай ещё пару предметов, назначение которых вы уже не помните.
А потом выяснится, что нужного шурупа всё равно нет.
В сегодняшней «Ловушке для глаз» перед нами как раз такая картина.
На большом рабочем столе аккуратно разложено всё, что может понадобиться домашнему мастеру. Здесь и увесистый молоток, и ножовка, и отвёртка, и канцелярский нож. Рядом лежат линейка, изолента, малярный скотч и кисточка.
В углу стоит банка красной краски, а неподалёку расположились ящик с инструментами и деревянный контейнер с различными бутылочками.
Словом, подготовка основательная. Осталось только выяснить, что именно собираются ремонтировать.
Но пока хозяин этого богатства, вероятно, ищет инструкцию, художник успел кое-что изменить.
Перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми спрятаны три отличия.
На первый взгляд всё совпадает: те же инструменты, те же цвета, те же предметы на своих местах.
Однако три небольших изменения всё-таки есть.
Ваша задача - найти их всего за 20 секунд!
Внимательно рассмотрите изображения. Не пытайтесь охватить взглядом весь стол сразу - лучше последовательно сравнивайте предметы.
И помните: хороший мастер сначала семь раз отмерит, а хороший наблюдатель - семь раз посмотрит.
Готовы? Включайте секундомер!
Время пошло!
Почему найти три отличия бывает сложнее, чем собрать шкаф?
На первый взгляд подобные задания кажутся элементарными. Ну что сложного в том, чтобы сравнить две картинки?
Но наш мозг любит упрощать себе работу.
Когда мы видим знакомые предметы, он мгновенно распознаёт их и перестаёт уделять внимание мелочам.
Молоток? Есть. Отвёртка? На месте. Пила? Тоже никуда не делась.
Кажется, всё одинаково.
Но именно здесь и скрывается подвох: мы замечаем сами предметы, а небольшие изменения в их форме или расположении можем пропустить.
Поиск отличий помогает тренировать зрительное внимание, концентрацию и умение последовательно сравнивать детали.
Причём для такой тренировки не нужны ни специальное оборудование, ни особая подготовка. Достаточно нескольких минут и пары хитрых картинок.
Есть небольшой секрет, который может облегчить задачу.
Попробуйте мысленно разделить изображение на четыре части.
Сначала изучите верхний левый угол, затем правый. После этого переходите к нижней половине картинки.
Не спешите и обращайте внимание даже на самые незначительные линии.
В конце концов, в домашнем ремонте одна незамеченная мелочь иногда превращает шкаф в произведение современного искусства.
Ну что, 20 секунд закончились?
Удалось найти все три отличия?
Тогда проверяем результат!
Правильный ответ: где спрятались три отличия?
Первое отличие - банка с краской.
Посмотрите на верхнюю часть банки справа. На одной картинке под ободком видны потёки красной краски, а на другой их нет.
Второе отличие - отвертка.
На одной картинке она короче, а на другой - длинее.
Третье отличие - металлическая линейка.
Посмотрите на деления линейки в нижней части изображения. На одной картинке они начинаются ближе к краю, а на другой расположены немного иначе.
Вот и всё! Три отличия обнаружены, расследование завершено.
Теперь можно спокойно приступать к ремонту. Правда, сначала неплохо бы найти того, кто умеет пользоваться всем этим богатством.
Подводим итоги: насколько зоркий у вас глаз?
3 из 3 за 20 секунд - настоящий мастер наблюдательности!
Блестящий результат! Ваш глаз действительно можно назвать алмазом. От вас не укроется ни одна мелочь, даже если перед вами целый стол инструментов. С такой внимательностью можно смело браться за самые сложные головоломки.
2 из 3 - отличная работа!
Два изменения найдены, а третье сумело спрятаться. Совсем немного не хватило до идеального результата. Но даже опытные мастера иногда забывают, куда положили отвёртку.
1 из 3 - начало положено!
Одно отличие обнаружено. Возможно, остальные просто затерялись среди инструментов. Попробуйте ещё раз, уже без спешки.
0 из 3 - кажется, пора сделать перерыв!
Ничего страшного. Когда перед глазами столько молотков, пил и отвёрток, немудрено растеряться. Возможно, ваш мозг просто решил, что сегодня выходной и никакого ремонта не будет.
А теперь возвращайтесь к картинкам и попробуйте ещё раз без секундомера. Ведь главное правило хорошего мастера работает и здесь: внимательность важнее скорости!