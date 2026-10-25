Школьная арифметика для взрослых: дробь, куб и 20 секунд на решение

Дробь в середине выражения сразу усложняет его на вид. Рядом стоит степень, дальше нужно извлечь корень, и уже хочется взять ручку. Здесь можно обойтись без неё: числа подобраны так, чтобы промежуточные результаты было удобно удержать в памяти.

На первую попытку отведём 20 секунд. Это ориентир для тех, кто уже решал такие задачи: если вы возвращаетесь к школьной математике после долгого перерыва, спокойно досчитайте до конца. Затем сравните с разбором не только ответ, но и последовательность действий.

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Задание

Вычислите значение выражения в уме. Запишите или запомните полученное число: ниже можно будет проверить каждый шаг.

32 × (½)³ + √169 = ?

Почему сосновые шишки закрываются от влаги

Сухая раскрытая шишка может снова сомкнуть чешуйки, если намокнет. Для этого ей уже не нужно оставаться на дереве: движение сохраняется и у упавших шишек, из которых высыпались семена. Когда такая шишка высыхает, чешуйки расходятся, и весь процесс может повториться.

Причина заключена в устройстве чешуек. Их ткани впитывают воду и меняют размеры, причём разные участки реагируют неодинаково. Из-за этого чешуйка изгибается. Движение происходит пассивно, без затрат энергии на работу живых клеток, благодаря увлажнению и последующему высыханию материала.

Долгое время механизм объясняли взаимодействием двух слоёв: один набухает, второй почти не меняется. Однако исследование 2022 года показало более сложную картину. Влагу поглощают несколько тканей, а жёсткие в сухом состоянии волокна при намокании размягчаются. Это позволяет чешуйке согнуться. При этом основное движение сосредоточено у её основания, а более длинная наружная часть следует за ним.

Для сосны такое устройство связано с распространением семян. В сухую погоду раскрытая шишка выпускает крылатые семена, которые разносит ветер. Во влажную чешуйки закрываются и удерживают их внутри. Поэтому шишка реагирует на уже изменившиеся условия вокруг неё. По её состоянию нельзя узнать, в какой именно час начнётся дождь.

Решение

Сначала возводим дробь в третью степень. Тройка справа вверху означает, что нужно перемножить три одинаковых множителя. Числители перемножаем между собой, знаменатели тоже:

(½)³ = ½ × ½ × ½ = ⅛

Теперь извлекаем квадратный корень. Тринадцать при умножении на себя даёт 169:

√169 = 13

Остаётся 32 × ⅛ + 13. Умножение выполняем раньше сложения. Найти одну восьмую от тридцати двух можно делением на восемь:

32 × ⅛ = 32 ÷ 8 = 4

Прибавляем значение корня. Правильный ответ:

4 + 13 = 17

Ответ 61 получится, если заменить третью степень умножением половины на три. Тогда вместо одной восьмой в вычисления попадёт полтора. Запись степени в виде произведения помогает сразу увидеть разницу: показатель сообщает количество одинаковых множителей, а сам в это произведение не входит.

Проверить результат умножения можно и без записи дробей. Разделите 32 пополам три раза подряд: получите 16, затем 8 и наконец 4. Прибавив 13, вы снова придёте к 17. Такой способ удобен для устного счёта, когда степень дроби легче представить как несколько последовательных делений.