Тест на ревность: выберите картинку, на которой узнали себя, и узнайте, кто вы - скала доверия, дипломат или тайный детектив

Мы любим считать себя спокойными и уверенными - ровно до того момента, пока наш человек не начнёт увлечённо смеяться с кем-то обаятельным на другом конце комнаты. Именно в эту секунду, ещё до единой мысли, срабатывает наша самая честная реакция. И говорит она вовсе не о партнёре и не о незнакомце - а о том, насколько прочно мы чувствуем себя в любви и в самих себе.

Правильных ответов здесь нет, ревность в разумных дозах знакома каждому. Не раздумывайте - выберите картинку, на которой первым делом узнали себя.

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Каждый из девяти вариантов - это свой способ обходиться с уколом ревности: от невозмутимого спокойствия до бурной фантазии.

Реакция 1 - спокойная улыбка издалека

Если вы выбрали невозмутимую улыбку со стороны, вы - настоящая скала доверия. Чужое обаяние не колеблет вашу почву: вы знаете, что между вами и вашим человеком есть связь, которую не отменит один приятный разговор. Вам не нужно подтверждать это демонстративно.

Ваша сила - зрелая уверенность, рядом с которой партнёру легко дышится и не хочется никуда убегать. Мягкая зона роста - следите, чтобы спокойствие оставалось живым вниманием, а не равнодушием: иногда тёплый ревнивый взгляд - это приятное напоминание, что вам всё ещё не всё равно.

Реакция 2 - по-хозяйски обнимает

Если вы подходите и с улыбкой приобнимаете своего человека, вы действуете мягко, но недвусмысленно: без слов и сцен обозначаете, что вы рядом и вы вместе. Это тёплый собственнический жест, в котором больше нежности, чем тревоги.

Ваша сила - умение заявлять о близости прямо и с достоинством, не устраивая драм. Партнёру приятно чувствовать себя «занятым». Мягкая зона роста - доверяйте и тем моментам, когда вас нет рядом: ваша связь держится не на том, что вы всё время обнимаете плечо, а на том, что между вами уже есть.

Реакция 3 - тайный детектив

Если вы делаете вид, что заняты, но краем глаза ведёте наблюдение, вы - тайный детектив. Внешне всё спокойно, но внутренний радар работает на полную: вы считываете жесты, улыбки и дистанцию, собирая «досье» в реальном времени.

Ваша сила - тонкая наблюдательность и чуткость к нюансам отношений, вы замечаете то, что другие пропускают. Мягкая зона роста - не каждый наблюдаемый жест стоит заносить в дело: иногда доверие экономит куда больше сил, чем самое блестящее расследование, а спокойный прямой вопрос работает лучше слежки.

Реакция 4 - обиженно отходит

Если вы с обиженным видом отходите в сторону, у вас тонкая, чувствительная натура, которая остро переживает малейший холодок. Вы быстро чувствуете себя забытым или лишним - и это говорит о том, как много значит для вас внимание близкого человека.

Ваша сила - глубина чувств и искренность: вы любите по-настоящему, без прохлады. Мягкая зона роста - вместо того чтобы уходить в тихую обиду, попробуйте мягко сказать о своих чувствах вслух. Ваш человек чаще всего даже не замечает, что задел вас, - а услышав, с радостью вернёт внимание.

Реакция 5 - сама идёт знакомиться

Если вы сами непринуждённо подходите и знакомитесь с обаятельной незнакомкой, вы - дипломат и душа компании. Вы обезоруживаете ревность, превращая возможного «соперника» в нового приятеля, и чувствуете себя хозяином ситуации, а не её заложником.

Ваша сила - лёгкость, открытость и завидная уверенность: вы расширяете круг, вместо того чтобы возводить заборы. Мягкая зона роста - иногда за обаятельной общительностью удобно прятать укол, который всё же был. Позволяйте себе признавать и такие чувства - хотя бы перед собой.

Реакция 6 - колкая шутка

Если вы реагируете остроумной колкостью, вы - находчивый защитник с чувством юмора. Шутка для вас - изящное оружие: вы разряжаете напряжение и одновременно обозначаете границы, не опускаясь до сцены. Это говорит о быстром уме и лёгкости.

Ваша сила - умение держать лицо и обращать неловкий момент в смех, рядом с вами не бывает тяжело. Мягкая зона роста - следите, чтобы остроумие не кололо слишком остро: за шуткой партнёру иногда трудно расслышать настоящее чувство, а сказать о нём прямо бывает честнее.

Реакция 7 - вся в раздумьях

Если над вашей головой повисло облачко мыслей, вы - вдумчивый романтик, который переживает всё прежде всего внутри. Вы не устраиваете сцен, но прокручиваете момент в голове, достраивая сюжеты и значения там, где, возможно, был просто вежливый разговор.

Ваша сила - глубина и серьёзное отношение к чувствам: вы не относитесь к близости легкомысленно. Мягкая зона роста - ваш воображаемый сценарий почти всегда драматичнее реальности. Один спокойный вопрос вслух способен выключить целый вечер внутреннего кино - попробуйте доверять словам больше, чем фантазии.

Реакция 8 - увлечена своим

Если на картинке вы заняты собственным разговором и попросту не следите за партнёром, вы живёте из позиции внутренней наполненности. Вам хорошо и интересно самому по себе, поэтому чужое обаяние рядом с вашим человеком даже не попадает в поле зрения.

Ваша сила - самодостаточность и спокойное доверие, которые делают отношения лёгкими и свободными. Мягкая зона роста - иногда стоит всё же поднять глаза и подарить партнёру тёплый взгляд: лёгкое внимание - не ревность, а знак, что он для вас по-прежнему самый интересный человек в комнате.

Реакция 9 - копит на вечернюю сцену

Если вы выбрали спокойное лицо и тучку, которая зреет на потом, вы - мастер отложенной реакции. Внешне вечер проходит безупречно, но внутри уже пишется монолог, который прозвучит по дороге домой. Это говорит о сильных чувствах, которым пока трудно найти выход в моменте.

Ваша сила - выдержка и нежелание устраивать публичных сцен, вы бережёте и себя, и партнёра от неловкости при всех. Мягкая зона роста - за часы ожидания маленький укол успевает вырасти в целую бурю. Если проговаривать чувство чуть раньше и мягче, вечерняя «сцена» так и не понадобится - а вечер останется тёплым.