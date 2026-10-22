Школьная арифметика для взрослых: корень и квадрат за 20 секунд

На экране всего одна строка: корень, скобки, маленькая двойка наверху и деление на пять. Числа знакомые, громоздких вычислений не предвидится. Тем интереснее проверить, получится ли дойти до ответа без остановки и не возвращаться к началу после каждого действия.

Отведите на попытку 20 секунд, если подобные задания вам уже знакомы. За это время нужно получить окончательное число и решить, уверены ли вы в нём. Если ответ не сходится при повторном подсчёте, сохраните оба результата: подробный разбор поможет найти место, где возникла разница.

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Задание

Вычислите значение выражения в уме. Калькулятор и черновик пока отложите. Решение будет ниже, после короткой истории о растении, которое знакомо почти каждому по продуктовым полкам.

√196 + (4 − 9)² ÷ 5 = ?

Полезная пауза перед решением

На грядке арахис выглядит как невысокое травянистое растение с мелкими жёлтыми цветками. Он относится к семейству бобовых и приходится родственником гороху и фасоли. Съедобные ядра внутри скорлупы и есть семена арахиса. Сама скорлупа, которую мы разламываем руками, образует стенку плода.

Цветки распускаются над землёй. После опыления и оплодотворения участок под завязью начинает удлиняться. Образовавшийся вырост изгибается вниз и постепенно проникает в почву. Уже под её поверхностью его кончик утолщается, затем развиваются плод и семена. Поэтому урожай арахиса приходится выкапывать, хотя само растение цвело на открытом воздухе.

Для такого способа плодоношения важна рыхлая земля. Вырост должен попасть в почву: если он остаётся над поверхностью, нормального развития плода и семян не происходит. По той же причине во время выращивания нельзя оставлять вокруг растения плотную плёнку, которая перекроет ему доступ к грунту.

Арахис цветёт несколько недель, поэтому плоды на одном кустике созревают неодновременно. При уборке растение осторожно извлекают из земли вместе с урожаем. Затем плоды некоторое время сушат прямо на растении и только после этого отделяют. После отделения их продолжают сушить, чтобы удалить лишнюю влагу перед хранением.

Решение

Начинаем со скобок. Из четырёх вычитаем девять. Получается отрицательное число, и его знак нужно сохранить до следующего действия:

4 − 9 = −5

Теперь возводим в квадрат весь результат скобок. Это произведение двух одинаковых отрицательных чисел, поэтому результат положительный. Скобки показывают, что в квадрат возводится число вместе со знаком:

(−5)² = (−5) × (−5) = 25

Отдельно извлекаем квадратный корень из 196. Четырнадцать при умножении на себя даёт 196:

√196 = 14

После этих вычислений остаётся сумма 14 + 25 ÷ 5. Деление выполняется раньше сложения. На пять делим только двадцать пять:

25 ÷ 5 = 5

Прибавляем полученную пятёрку к четырнадцати. Правильный ответ:

14 + 5 = 19

Если получилось 9, вероятнее всего, знак минуса сохранился после возведения в квадрат. Если 39, проверьте, не сложили ли вы четырнадцать с двадцатью пятью, пропустив деление. По характеру ошибки легче понять, какое действие стоит пересчитать, чем повторять все вычисления с самого начала.

Проверить себя можно и без точного счёта. К корню из 196 здесь прибавляется положительное число, поэтому итог должен быть больше четырнадцати. Такая прикидка сразу отсеивает ответ 9. Она особенно удобна, когда вы уже закончили считать и хотите быстро убедиться, что результат хотя бы находится в разумных пределах.

Если вы справились с этой задачей, но хотите подтверждение того, что ваш мозг в хорошей форме, попробуйте решить этот пример.