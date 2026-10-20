Школьная арифметика для взрослых: знакомые числа, неочевидный ответ

Двадцать секунд на школьный пример: кажется, времени достаточно, особенно если вы регулярно решаете такие задачи. Здесь не придётся считать большие числа или держать в памяти длинную запись. Попробуйте обойтись без черновика: после вычислений будет полный разбор, с которым удобно сверить собственный результат.

Вычисления короткие, но их несколько, и легко принять промежуточное число за окончательный результат. Досчитайте до конца и запишите только ответ. Так будет проще сравнить его с разбором, особенно если первая попытка оказалась неудачной и захочется понять, на каком шаге вы свернули не туда.

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Задание

Решите без калькулятора. Если регулярно тренируетесь в устном счёте, засеките 20 секунд. Ниже можно будет проверить не только ответ, но и порядок действий.

7² − (√81 + 4 × 5) = ?

Полезная пауза перед решением

Почему у двойной радуги цвета идут в разном порядке

Вторая дуга рядом с яркой радугой обычно выглядит бледнее и располагается снаружи от неё. Если присмотреться, можно заметить ещё одну разницу: красная полоса у основной радуги находится на внешнем краю, а у второй на внутреннем. Фиолетовые края, наоборот, обращены в разные стороны.

Объяснение связано с тем, как солнечный свет проходит через капли дождя. При входе в воду он преломляется, причём лучи разных цветов отклоняются неодинаково. Затем часть света отражается от внутренней поверхности капли и выходит наружу, ещё раз меняя направление. Так возникает основная радуга, которую мы видим, когда Солнце находится за спиной, а дождь впереди.

Часть света успевает отразиться внутри капли дважды. После второго отражения лучи выходят под другим углом и образуют вторичную радугу. Она оказывается выше основной, а последовательность цветов меняется на обратную. Красные края двух дуг при этом обращены друг к другу.

Промежуток между двумя радугами может выглядеть заметно темнее окружающего неба. Его называют полосой Александра. Свет, образующий обе дуги, почти не попадает оттуда в глаза наблюдателя. Сами же дуги в действительности составляют части окружностей: с большой высоты, например из самолёта, при подходящих условиях можно увидеть радугу целиком.

Решение

Начнём с корня внутри скобок. Квадратный корень из 81 равен 9, потому что 9 × 9 = 81. Семёрку за пределами скобок тоже возводим в квадрат. Эти два вычисления не зависят друг от друга.

√81 = 9; 7² = 49

Теперь в скобках записано 9 + 4 × 5. Умножение выполняем раньше сложения. Складывать девятку с четвёркой на этом этапе нельзя: в исходной записи число 4 сначала умножается на 5.

4 × 5 = 20

Прибавляем произведение к девятке. Так получаем значение всего выражения внутри скобок.

9 + 20 = 29

Из 49 вычитаем найденную сумму целиком. Здесь и находится вторая возможная ошибка: минус перед скобками относится ко всему их содержимому. Нельзя вычесть только девятку, а затем прибавить двадцать.

49 − 29 = 20

Проверим запись одной строкой. После замены скобок их значением остаётся единственное вычитание, никаких дополнительных действий уже нет.

7² − (√81 + 4 × 5) = 49 − (9 + 20) = 49 − 29 = 20

При счёте в уме удобно доводить каждый фрагмент до одного числа. В нашем случае достаточно получить 29 вместо скобок, чтобы оставшееся вычитание стало совсем коротким. Так меньше риск вернуться к исходной строке и случайно повторить уже выполненное действие.

Если ответ совпал, а двадцать секунд уже прошли, вы всё равно решили пример верно. Скорость имеет смысл сравнивать на нескольких задачах примерно одинаковой сложности. В одном коротком примере задержку может вызвать даже давно не встречавшийся значок, хотя само правило вы помните.