Краб испортил девушкам отдых, а вам приготовил загадку: найдите 3 отличия

Представьте себе идеальный отпуск. Ласковое море, золотистый песок, пальмы, пляжный зонтик и освежающий кокосовый напиток. Никаких рабочих звонков, никаких дедлайнов, никаких мыслей о том, что завтра опять понедельник.

И вдруг появляется краб.

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Причём не какой-нибудь скромный крабик, который тихонько ползёт по своим делам, а настоящий пляжный хулиган с огромными клешнями и выражением морды «А кто вам вообще разрешил здесь отдыхать?».

Именно такую сцену мы наблюдаем в сегодняшней «Ловушке для глаз».

Одна девушка в красном купальнике отчаянно пытается спастись от неожиданного знакомства, задрав ноги так высоко, словно собирается установить олимпийский рекорд по пляжной акробатике. Вторая, с розовыми волосами, от неожиданности едва не расплескала кокосовый напиток.

А сам краб выглядит совершенно довольным происходящим. Возможно, для него это главное развлечение сезона.

Но пока мы наблюдаем за этой отпускной катастрофой, художник успел кое-что изменить.

Перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми спрятаны три отличия.

Ваша задача - найти все три за 20 секунд.

Внимательно рассмотрите девушек, краба, ракушки и окружающий пейзаж. И помните: самые хитрые изменения не обязательно находятся там, где происходит главное действие.

Готовы? Тогда начинаем!

20 секунд пошли!

Почему забавные картинки особенно легко отвлекают внимание?

Есть одна интересная особенность нашего восприятия: чем эмоциональнее изображение, тем сильнее взгляд притягивается к главным героям.

В этой сцене мы почти автоматически смотрим на перепуганных девушек и огромного красного краба. Нам хочется понять, что произошло, кто кого напугал и почему никто до сих пор не убежал.

А вот мелкие детали фона могут остаться практически незамеченными.

Именно поэтому поиск отличий - хорошая тренировка зрительного внимания. Такие задания заставляют нас переключаться с общего сюжета на небольшие элементы, сравнивать формы, линии и расположение предметов.

Если третье отличие никак не находится, попробуйте небольшую хитрость: мысленно разделите картинку на несколько частей.

Сначала внимательно изучите верхнюю часть изображения, затем середину, а после этого переходите к нижней части пляжа.

И не позволяйте крабу вас отвлекать. Он, кажется, и без того слишком доволен собой.

Ну что, 20 секунд закончились?

Удалось найти все три отличия?

Тогда проверяем!

Правильный ответ: где спрятались три отличия?

Первое отличие - причёска девушки с розовыми волосами. Посмотрите на правую сторону её головы: на одной картинке виден цветок, вплетенный в волосы,, а на другой его нет.

Второе отличие - маленькая розовая ракушка слева внизу. На одной картинке она повернута в одну сторону, а на другой - в противоположную.

Третье отличие - лапки краба справа. На одной картинке у красного пляжного хулигана есть дополнительная лапка, а на другой её нет.

Вот и всё! Три отличия найдены, расследование завершено.

А краб, между прочим, даже не подумал извиниться перед отдыхающими. Видимо, считает, что пляжные развлечения должны быть разнообразными.

Подводим итоги: насколько внимательны ваши глаза?

3 из 3 за 20 секунд - идеальный результат! Ваша наблюдательность сегодня на высоте. Даже перепуганные девушки и нахальный краб не смогли отвлечь вас от задания. Настоящий пляжный детектив!

2 из 3 - очень хорошо! Два изменения обнаружены, а третье сумело ускользнуть. Возможно, пока вы следили за крабом, оно незаметно спряталось в песке.

1 из 3 - неплохое начало! Одно отличие найдено, остальные пока остаются загадкой. Возможно, вы слишком увлеклись происходящей на пляже комедией.

0 из 3 - кажется, краб вас переиграл. Но не расстраивайтесь. Когда перед глазами такая сцена, трудно сосредоточиться на мелочах. Особенно если мысленно уже представляешь себя на пляже с кокосом в руках.

А теперь можно вернуться к картинкам и попробовать ещё раз без секундомера. Главное - не отвлекайтесь на краба. Он только этого и ждёт!