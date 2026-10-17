(7 − 3)² + ½ × √144: пример на 20 секунд без калькулятора

Дробь рядом с корнем выглядит сложнее, чем окажутся вычисления. Здесь достаточно школьной арифметики, а все промежуточные результаты легко удержать в памяти. Попробуйте решить пример прямо с экрана, без бумаги и калькулятора.

На первую попытку отведите 20 секунд. Такой темп рассчитан на тех, кто регулярно решает подобные задачи. Если давно не считали без калькулятора, дайте себе больше времени: закончить пример самостоятельно интереснее, чем посмотреть ответ сразу после сигнала таймера.

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Получив ответ, ещё раз просмотрите исходную запись. У вас будет возможность проверить себя до того, как начнётся подробный разбор.

Задание

Найдите значение выражения в уме. На первую попытку отведите 20 секунд и запомните полученный результат перед чтением разбора.

(7 − 3)² + ½ × √144 = ?

Пауза перед решением

Почему у кошки светятся глаза

На фотографии со вспышкой кошачьи глаза порой выглядят ярче всего остального кадра. Похожий блеск можно заметить и в полутёмной комнате, когда в глаза животного попадает свет. Такое свечение возникает за счёт отражения: сами глаза не производят видимого света.

За сетчаткой находится отражающий слой, который называется тапетум. Как объясняет ветеринарный колледж Корнеллского университета, он возвращает к сетчатке свет, не поглощённый при первом прохождении. Светочувствительные клетки получают ещё одну возможность уловить его. Благодаря этому кошка лучше использует слабое освещение, что особенно полезно в сумерках.

Однако и при повторном прохождении сетчатка улавливает не весь свет. Часть выходит из глаза наружу, и именно её мы замечаем как свечение. Отсюда и яркий отблеск на фотографии со вспышкой: источник света находится рядом с объективом, а отражение возвращается в его сторону.

Отражать можно только тот свет, который уже попал в глаз. В полной темноте тапетум не заменяет освещение. Поэтому выражение «кошка видит в темноте» точнее понимать как способность различать окружающее при очень слабом свете.

Решение

Сначала вычисляем разность в скобках. Из семи вычитаем три:

7 − 3 = 4

Двойка справа от закрывающей скобки относится ко всему результату внутри неё. В квадрат нужно возвести полученную четвёрку:

(7 − 3)² = 4² = 4 × 4 = 16

Переходим к правой части выражения. Квадратный корень из 144 равен 12, поскольку 12 × 12 = 144:

√144 = 12

Находим половину двенадцати:

½ × 12 = 6

Осталось сложить результаты двух частей. Правильный ответ:

16 + 6 = 22

Если получилось 46, проверьте самое начало. Вычитание квадратов 7² − 3² даёт 40, но это другое выражение. В условии сначала вычисляется разность, а затем её квадрат. Скобки здесь меняют сам расчёт.

При повторной попытке попробуйте мысленно проговаривать каждое действие полностью. Так легче заметить момент, в котором вы перестали следовать записи, особенно если отдельные числа посчитаны верно, а итог всё равно не совпал.

Если ответ сошёлся с первой попытки, сравните свой способ с разбором: возможно, вы начали с правой части и получили тот же результат. Вычислять независимые части можно в удобной последовательности. Важно сохранить действия внутри каждой из них.