Общий вкус или привычка соглашаться? Выберите палитру и узнайте себя

Вы легко называете любимый ресторан близкого человека, знаете, какой отдых ему понравится и от какой покупки он будет в восторге. А смог бы он так же уверенно ответить о вас? Возможно, да. Но бывает, что один из двоих гораздо чаще проявляет свои предпочтения, а второй почти всегда соглашается.

В этом визуальном тесте две краски по-разному соединяются на пяти палитрах. Выберите рисунок, который больше нравится, и запомните номер. В описаниях можно поискать знакомые привычки: сохранять самостоятельность, постепенно открываться, перенимать новое или позволять другому чаще решать за двоих.

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Задание

Какое сочетание двух красок нравится вам больше всего? Смотрите на весь рисунок: сколько места занимает каждый цвет, где они соприкасаются и насколько смешаны. Выбирайте по впечатлению, не пытаясь заранее угадать расшифровку.

Два цвета расположены отдельно Краски смешались только по краю Два цвета переплетаются широкими полосами Краски образовали один новый оттенок Один цвет занимает почти всю палитру

Запомните номер и прокрутите страницу до соответствующего описания. Сравните его с собственным опытом: что в нём знакомо, а что совсем на вас не похоже?

1. Вам важно оставаться отдельным человеком

Два отдельных цвета напоминают отношения, в которых каждому оставляют право на собственный вкус. Если это вам знакомо, вы вряд ли обижаетесь, когда близкий отказывается от вашего любимого занятия. Можно вместе поужинать, а потом провести вечер по-разному и не считать его испорченным. Вам самим тоже приятно обходиться без оправданий за такое желание.

Сложность возникает, когда самостоятельность становится обязательным условием любого решения. Даже удачное предложение хочется сначала отклонить, чтобы последнее слово точно осталось за вами. Постепенно близкому становится трудно предложить что-то общее: почти всё воспринимается как попытка вмешаться.

Вспомните недавнюю перемену, на которую вас вдохновил близкий. Было ли приятно признать его влияние? Согласие с удачным предложением не делает вас менее самостоятельным. Важнее, можете ли вы согласиться с удовольствием и отказаться без долгого спора.

2. Вы сближаетесь постепенно

На этой палитре цвета только начали соединяться. Такой образ можно сопоставить с осторожным сближением: сначала появляется одно общее занятие, затем другое. Вы не торопитесь менять привычный уклад и хотите понять, как вам рядом с человеком в обычных обстоятельствах. Обещания значат меньше, чем несколько месяцев общения, в котором никто не требует ускориться.

Постепенность бывает удобна обоим. Но порой один уже считает отношения близкими, а другой всё ещё присматривается. Тогда предложение провести вместе отпуск кажется неожиданно серьёзным, хотя собеседник давно воспринимает его как естественное продолжение знакомства.

Посмотрите, что помогает вам доверять больше. Можно ли назвать конкретные поступки и события, после которых вы готовы открыться? Если условия каждый раз меняются, возможно, дело уже не в темпе знакомства. Вы пока не уверены, хотите ли впускать именно этого человека дальше.

3. Вы охотно перенимаете друг у друга новое

Переплетённые полосы предлагают вспомнить отношения, в которых влияние обоюдно. Кто-то приучил вас внимательнее выбирать книги, а благодаря вам начал легче собираться в поездки. Со временем становится трудно установить авторство отдельных привычек. Обычно это и не требуется: обоим нравится то, что появилось в совместной жизни.

Такое общение может утомлять, если любая разница во вкусах немедленно превращается в обсуждение. Один любит шумную компанию, другой предпочитает встречаться по двое, и каждый добросовестно пытается расширить кругозор другого. В какой-то момент хочется просто отдохнуть, ничего в себе не пересматривая.

Обратите внимание на то, что происходит после спокойного отказа. Удаётся ли оставить различие как есть, не возвращаясь к нему с новыми доводами? Обмен остаётся приятным, пока у каждого есть возможность принять чужую идею или без обиды остаться при своей.

4. Вам нравится чувствовать себя единым целым

Вместо двух красок здесь появился один оттенок. Возможно, вам знакомо удовольствие от привычек, которые появились у вас двоих. Вы уже знаете, как любите проводить праздники, что готовите по выходным, куда стремитесь вернуться вместе. Многое было придумано вдвоём, и разделять эти привычки на свои и чужие давно незачем.

Трудности могут начаться с первого заметного расхождения. Близкому захотелось отдыхать иначе или заняться тем, что вам совсем неинтересно. При сильной привычке к совпадению легко принять новую потребность за охлаждение. Тогда обычное желание провести время отдельно требует больше объяснений, чем заслуживает.

Вспомните, насколько свободно вы сообщаете друг другу о переменах во вкусах. Приходится ли подбирать серьёзные причины, чтобы спокойно заняться чем-то своим? Совместная жизнь постоянно меняется. Общие привычки приносят больше удовольствия, когда их можно пересматривать, не ставя под сомнение сами отношения.

5. Чьи желания чаще определяют общие планы?

На пятой палитре один цвет занимает почти всё место. Это повод вспомнить, как у вас распределяется участие в общих решениях. Чьи предложения обычно принимаются, ваши или близкого человека? Возможно, вам самим удобно доверять выбор тому, кто охотнее занимается организацией и лучше знает, чего хочет. А возможно, обычно всё предлагаете вы.

Такое распределение может устраивать обоих. Важно, что происходит, когда у менее инициативного человека появляется собственное желание. Его учитывают с той же готовностью или воспринимают как помеху? Привычка соглашаться порой настолько удобна окружающим, что первая попытка выбрать иначе встречает неожиданное сопротивление.

Для размышления подойдёт один недавний совместный выходной. Успели ли вы оба сказать, чего хотите, до того, как решение было принято? Если обычно выбираете вы, вспомните, когда в последний раз сами спросили другого о его предпочтениях и дождались ответа.

Что происходит, когда вы хотите разного

Совпадение вкусов облегчает многое, но по нему трудно судить, насколько свободно людям вместе. Двое могут искренне любить одно и то же. А могут годами выбирать привычный вариант, потому что один уже перестал предлагать своё. Разница становится заметнее в момент, когда возникает небольшое несогласие.

В ближайшем совместном решении попробуйте чуть раньше выяснить желания друг друга, до обсуждения цены, времени и прочих условий. Необязательно воплощать каждое предложение. Но полезно хотя бы знать, от чего человек отказался добровольно, что ему безразлично и на чём он хотел бы настоять. Тогда согласие становится понятнее обоим.