Страйк для самых глазастых: найдите 3 отличия за 20 секунд - сможете выбить все?

В боулинге главное - точность. Можно долго выбирать шар, прицеливаться, изображать профессионала и даже принимать эффектную позу. Но если шар отправится прямиком в жёлоб, кегли вряд ли оценят ваши старания.

Героиня нашей сегодняшней «Ловушки для глаз», похоже, знает толк в красивой игре. Улыбка уверенная, причёска безупречная, в руке фиолетовый шар, а поза такая, словно сейчас последует идеальный страйк.

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Вокруг всё как полагается: дорожки для боулинга, разноцветные шары, кресла и забавные картинки с улыбающимися кеглями на стенах. Словом, прекрасное место, чтобы провести вечер и выяснить, кто из друзей умеет проигрывать с достоинством.

Но сегодня соревноваться будем не в меткости броска, а в меткости взгляда.

Перед вами две картинки, которые кажутся совершенно одинаковыми. Однако художник незаметно изменил три детали.

Ваша задача - обнаружить все три за 20 секунд.

Не позволяйте очаровательной спортсменке отвлекать вас от расследования. Внимательно изучите не только её, но и всё, что находится вокруг.

Готовы? Тогда начинаем!

20 секунд пошли!

Почему найти третье отличие бывает сложнее всего?

В таких головоломках часто происходит забавная вещь: первое отличие находится почти мгновенно, второе - после небольшой паузы, а третье словно объявляет забастовку.

Вы смотрите на картинку пять секунд, десять, пятнадцать… И начинаете подозревать, что художник просто решил над вами пошутить.

На самом деле наш мозг привык быстро распознавать знакомые предметы, не вглядываясь в каждую деталь. Мы видим дорожку для боулинга, кресло или плакат с кеглей и автоматически считаем, что всё на своих местах.

Поиск отличий заставляет изменить привычный способ восприятия: замечать линии, контуры, небольшие изменения формы и расположения предметов. Это хорошая короткая тренировка избирательного внимания и зрительного сравнения.

Если последнее отличие не находится, попробуйте мысленно разделить картинку на три части. Сначала изучите стены и плакаты, затем оборудование для боулинга и, наконец, сами дорожки.

И помните: в боулинге всегда можно сделать следующий бросок. А здесь - ещё раз внимательно посмотреть.

Ну что, все три отличия найдены?

Пора проверять результат!

Правильный ответ: где спрятались три отличия?

Первое отличие - плакат с кеглей на левой стене. Посмотрите на красные полоски возле верхней части кегли. На одной картинке их две, а на другой - только одна.

Второе отличие - стул за оборудованием для боулинга слева от девушки. На одной картинке у стула есть четвертая ножка, а на другой её нет.

Третье отличие - дорожка справа. Обратите внимание на чёрно-белую боковую часть дорожки: отличается форма желоба.

Вот и всё! Три отличия обнаружены, расследование завершено, а девушка всё ещё держит шар и терпеливо ждёт, когда мы наконец позволим ей сделать бросок.

Подводим итоги: сколько отличий вы нашли?

3 из 3 за 20 секунд - идеальный страйк! Поздравляем! Ваша наблюдательность сегодня в отличной форме. Все кегли сбиты одним броском, а все отличия - одним внимательным взглядом.

2 из 3 - почти страйк! Очень хороший результат. Девять кеглей из десяти условно сбиты, но одна хитрая деталь сумела устоять.

1 из 3 - шар попал в цель, но не совсем туда. Одно отличие найдено, а значит, начало положено. В следующий раз попробуйте внимательнее осматривать фон.

0 из 3 - шар отправился в жёлоб. Бывает даже у профессионалов! Возможно, вы просто слишком увлеклись очаровательной героиней. Попробуйте ещё раз, уже без секундомера.

А главное - не забывайте: в нашей «Ловушке для глаз» всегда можно взять реванш. И для этого даже не придётся переобуваться в специальные ботинки для боулинга!