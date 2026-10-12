6, 40, 12, 35, 18, 30: продолжите ряд за 30 секунд

После шестёрки идёт 40, затем 12, 35, 18 и 30. Запись короткая, числа знакомые, но подобрать продолжение с первого взгляда удаётся не всегда. Начальная догадка может хорошо объяснять часть строки и совсем не подходить к остальным значениям. Поэтому здесь пригодится проверка: любое найденное правило должно учитывать все шесть чисел.

Попробуйте найти число после 30 за полминуты. Если ответ появился раньше, потратьте оставшееся время на объяснение. Его должно хватить человеку, который видит этот ряд впервые: по вашему правилу он сможет получить те же числа и самостоятельно продолжить запись.

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Перед началом

Для задуманного решения достаточно школьной арифметики. Здесь не нужны формулы с большими степенями, дроби или знания о каких-либо особых числах. Все вычисления можно выполнить в уме, но листок для проверки тоже подойдёт.

Сохраняйте порядок чисел из условия. Нельзя переставлять их ради более удобной версии, удалять неудобное значение или вводить отдельное исключение только для последнего шага. Если догадка не объясняет всю запись, попробуйте другой подход.

Какое число поставить после 30

6, 40, 12, 35, 18, 30, ?

Найдите закономерность и запишите число на месте вопросительного знака.

Решение находится ниже. Перед ним расскажем, почему фламинго появляются на свет совсем не такими розовыми, какими мы привыкли их видеть.

Почему фламинго не рождаются розовыми

Птенец фламинго мало похож на взрослую птицу с яркой фотографии. Он покрыт беловато-серым пухом, а его клюв ещё прямой. Знакомая окраска появляется постепенно, по мере взросления, линьки и роста новых перьев. Даже в семье розовых родителей птенец не вылупляется их уменьшенной цветной копией.

Розовые и красноватые оттенки связаны с каротиноидами, которые поступают с пищей. Эта большая группа природных пигментов знакома нам по моркови и спелым томатам. В рационе фламинго их источниками служат водоросли и мелкие ракообразные. Рачки, в свою очередь, тоже могут получать пигменты из съеденных водорослей.

Как объясняет лондонский Музей естественной истории, организм птицы перерабатывает каротиноиды, после чего продукты этих превращений попадают в оперение, клюв и ноги. Поэтому цвет связан с тем, что ест фламинго. Оттенки у взрослых птиц различаются: в природе можно увидеть и бледно-розовое, и гораздо более насыщенное оперение.

Способ добывания пищи у них тоже необычный. Фламинго опускает голову в воду так, что клюв оказывается перевёрнутым, и водит ею из стороны в сторону. Язык помогает прогонять воду через клюв, а пластинки по его краям задерживают пищу. Так птица отфильтровывает мелкие организмы, которыми питается, из окружающей воды.

Птенцы сначала получают пищу от родителей. Взрослые кормят их питательным секретом из верхних отделов пищеварительного тракта. Его называют птичьим молоком, и вырабатывать его способны оба родителя. С ростом птенец постепенно переходит к самостоятельному питанию. Приобретение взрослого вида занимает время, поэтому серая окраска маленького фламинго естественна.

В зоопарке связь окраски с питанием тоже учитывают. Сотрудники зоопарка Сан-Диего рассказывают о специальных гранулах для фламинго: такой корм содержит необходимые питательные вещества и пигмент, помогающий поддерживать розовый цвет. Поэтому птицам не обязательно питаться точно так же, как в природном водоёме: подходящий рацион можно составить и из специального корма.

Решение: две последовательности в одной строке

В задуманном варианте нужно рассмотреть числа через одно. Значения на первом, третьем и пятом местах образуют собственную последовательность. То же самое происходит с числами на втором, четвёртом и шестом местах.

На нечётных местах стоят 6, 12, 18. Здесь каждый раз прибавляется 6: 6 + 6 = 12, затем 12 + 6 = 18.

На чётных местах стоят 40, 35, 30. В этой последовательности каждый раз вычитается 5: 40 − 5 = 35, затем 35 − 5 = 30.

Вопросительный знак занимает седьмое место. Оно нечётное, поэтому продолжаем последовательность 6, 12, 18: 18 + 6 = 24.

Ответ по этому правилу: 24. Получается ряд: 6, 40, 12, 35, 18, 30, 24.

Проверим продолжение ещё на несколько мест. Восьмым должно стать число 25, потому что 30 − 5 = 25. На девятом месте будет 30, поскольку 24 + 6 = 30. Десятое число равно 20: 25 − 5 = 20.

Продолженная запись выглядит так: 6, 40, 12, 35, 18, 30, 24, 25, 30, 20. Если снова выписать значения через одно, получатся 6, 12, 18, 24, 30 и 40, 35, 30, 25, 20. Обе последовательности сохраняют свои правила.

Число 25 легко принять за ответ, если продолжать только уменьшение 40, 35, 30. Вычисление верное, но у двадцати пяти восьмое место. Перед ним нужно вставить очередное число из возрастающей последовательности.

Как и у других конечных числовых рядов, здесь можно придумать дополнительные правила с иным продолжением. Приведён задуманный вариант: два постоянных шага и строгое чередование мест объясняют все числа в условии без исключений.

Когда ответ уже найден

При проверке такого решения удобно пронумеровать места над числами. Тогда видно, к какой последовательности относится каждый член, и легче заметить сдвиг на одну позицию. Особенно это помогает дальше по ряду, когда одинаковые значения встречаются на разных местах: в нашем продолжении число 30 появляется дважды.

Для ещё одной короткой проверки можно закрыть любое число в середине строки и восстановить его тем же способом. Например, вместо последнего пропуска убрать 35. Если правило действительно понятно, задача останется решаемой и с пробелом в другом месте.