Выберите орех: о чём вы рискуете пожалеть, если ничего не поменяете в своей жизни

Вы давно хотели попробовать другое дело, съездить в определённое место или поговорить с близким о том, что вас не устраивает. За это время менялись обстоятельства, находились срочные заботы, а до задуманного так и не дошло. Каждую отдельную отсрочку легко объяснить. Труднее ответить, устраивает ли вас то, что получилось из всех этих отсрочек вместе.

Представьте, что следующие пять лет пройдут примерно так же, как предыдущие. Что вы с удовольствием сохранили бы в своей жизни, а о каком несделанном шаге было бы жаль вспоминать? На картинке пять орехов, за каждым номером стоит история об отложенном решении. Выберите один и посмотрите, знакома ли вам описанная ситуация.

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Какой орех вы взяли бы первым?

Представьте, что все пять лежат перед вами. Выберите тот, который хочется взять сейчас. Запомните номер и прокрутите страницу до своей расшифровки.

Грецкий орех Миндаль Фундук Фисташка Кешью

Это развлекательный тест для размышления о себе. Связь ореха с результатом условная: выбор не определяет характер и не предсказывает будущее. В описании можно узнать себя, а можно с ним не согласиться.

1. Грецкий орех Вы слишком долго готовитесь к первой попытке Возможно, вы давно готовитесь к делу, в котором хотелось бы себя попробовать. Узнаёте подробности, читаете о чужом опыте, замечаете, каких знаний пока не хватает. Со стороны это выглядит как движение к цели. Но первая попытка всё время переносится: прежде нужно ещё немного поучиться, набраться уверенности или дождаться более подходящего случая. Пока вы не начали, можно сохранять приятное представление о том, как хорошо всё могло бы получиться. Реальная попытка гораздо менее удобна. Работу могут не принять, идею не поддержать, а первое выступление вряд ли окажется таким уверенным, как в воображении. В этой истории подготовка постепенно становится способом избежать момента, когда результат увидят другие. Спустя время может огорчить сама неопределённость. Вы будете помнить все причины отсрочек, но по-прежнему не будете знать, получилось бы у вас. Дальнейшие размышления этого не прояснят: для ответа нужен хотя бы небольшой опыт. Если узнали себя, выберите попытку с приемлемой для вас ценой ошибки. Можно отправить одну заявку, показать одну работу, сходить на пробное занятие. Заранее решите, что хотите выяснить. После этого у вас появятся основания продолжать, изменить подход или отказаться от затеи. Любой из этих выводов будет опираться на то, что вы действительно попробовали. 2. Миндаль Чужое одобрение слишком часто решает за вас Когда вы думаете о переменах, довольно быстро вспоминается, кому они не понравятся. Родители станут тревожиться, партнёр не поймёт, знакомые сочтут решение странным. Ещё до разговора вы учитываете возможные возражения и постепенно выбираете вариант, который легче объяснить окружающим. Отдельная уступка может быть вполне разумной. Трудность появляется, если уступаете почти всегда вы, а согласие близких стало обязательным условием любого личного решения. Тогда даже свободное время распределяется с оглядкой на чужие вкусы. Вам уже непросто назвать собственное желание, не добавив к нему несколько оправданий. Сожаление здесь может быть связано с тем, что к удобству окружающих вы относились внимательнее, чем к своим интересам. При этом близкие могли и не пытаться распоряжаться вашей жизнью. Возможно, они давно привыкли к вашему согласию и просто не знают, сколько раз оно давалось без удовольствия. Начните с вопроса, в котором решение действительно принадлежит вам и не нарушает общих договорённостей. Выберите занятие, которое нравится, или проведите свободный день так, как давно хотелось. В более серьёзном разговоре сначала объясните, чего хотите сами, затем переходите к поиску компромисса. Другому человеку проще учесть ваши желания, когда он о них знает. 3. Фундук Вас удерживает то, сколько уже потрачено На вопрос, почему вы продолжаете, первым приходит ответ о прошлом. Столько лет ушло на эту профессию, столько сил вложено в проект, столько всего пришлось пережить вместе. Вы хорошо помните, чего вам это стоило. А вот рассказать, чего хотите от следующего года, оказывается сложнее. Пересмотреть решение неприятно ещё и потому, что тогда придётся признать: прежний план больше не подходит. Может казаться, будто вместе с ним обесценятся старания, знания и хорошие воспоминания. Но приобретённый опыт останется вашим, даже если вы решите применять его иначе или изменить условия, на которых готовы продолжать. Попробуйте мысленно убрать из расчёта уже потраченное и оценить то, что есть сегодня. Вы выбрали бы эту работу, взялись бы за этот проект, согласились бы на нынешние договорённости? Ответ вполне может быть положительным. Значение имеет то, что привлекает вас сейчас и даёт повод смотреть вперёд. Если выяснится, что держит главным образом жалость к вложенным годам, дайте себе время разобраться в вариантах. Где-то достаточно пересмотреть обязанности или честно обсудить условия, где-то потребуется более серьёзное решение. Ещё несколько лет, проведённых по инерции, не вернут прежние затраты. Поэтому полезно понять, на что именно вы соглашаетесь, когда решаете остаться. 4. Фисташка Важный разговор всё время откладывается Вы знаете, о чём нужно поговорить, но подходящий момент никак не находится. Человек занят, устал, у него свои заботы. Или вы хорошо проводите время вместе и не хочется затрагивать непростую тему. Так можно долго откладывать признание в чувствах, просьбу о поддержке или разговор о том, что прежняя договорённость вас больше не устраивает. Пока вы подбираете слова, другой человек продолжает жить с тем, что ему известно. Он может считать вопрос решённым, ваше молчание принимать за согласие, а сдержанность за отсутствие интереса. Вы знаете все причины, по которым пока ничего не сказали. Собеседник о них не догадывается и принимает свои решения без этой части картины. Позднее бывает жаль, что близкому даже не дали возможности ответить. Разговор мог бы закончиться по-разному, но без него оба остаются при собственных предположениях. Даже многократное мысленное обсуждение не сообщает другому человеку, что с вами происходит. Попробуйте сформулировать главное в двух-трёх предложениях: что вы чувствуете, чего хотите и что предлагаете обсудить. Затем выберите время, когда сможете спокойно выслушать ответ. Так вы сможете яснее объяснить, что с вами происходит, и услышать, как видит ситуацию другой человек. 5. Кешью Для того, что вы любите, всегда остаётся только потом В вашем расписании есть место всему необходимому. Вы выполняете обещания, следите за сроками, решаете домашние вопросы. Своим приятным планам тоже не отказываете окончательно, просто каждый раз переносите их на период поспокойнее. Небольшая поездка, любимое занятие или встреча без особого повода снова уступают более срочному делу. При этом спокойный период не имеет даже примерной даты. После большой задачи возникает следующая, а на выходные накапливается всё, чего не успели за неделю. Вы можете прекрасно знать, что вас радует, и почти не находить этого в собственной жизни. Если такой порядок сохранится надолго, однажды может стать жаль всех тех дней, когда для себя так ничего и не выбрали. Особенно досадно, когда задуманное не требовало отпуска, крупных расходов или чьего-то разрешения. Для него всё время не хватало одного свободного вечера, хотя самих вечеров прошло уже немало. Выберите одно доступное удовольствие, которое всё ещё вам интересно, и решите, в какой день сможете его себе позволить. Стоит сразу учесть обычные помехи: дорогу, усталость, домашние дела. Пусть первый план будет достаточно скромным, чтобы его удалось выполнить. После этого будет легче понять, как находить время для любимого занятия и на следующей неделе.

Какое решение вы всё ещё откладываете?

Вспомните план, к которому вы возвращаетесь уже не первый год. Что должно произойти, чтобы вы наконец к нему приступили? Иногда ответ вполне конкретный: накопить определённую сумму, закончить учёбу, дождаться окончания сложного семейного периода. Если же каждый раз требуется уверенность, что всё пройдёт хорошо и никто не будет недоволен, ожидание может затянуться надолго. Такой гарантии у вас, скорее всего, не будет и через год.

Не всякое давнее желание нужно осуществлять. За прошедшее время оно могло потерять привлекательность, а нынешняя жизнь оказаться вполне подходящей. Но это стоит признать, чтобы больше не считать несделанное своим долгом. Если желание по-прежнему важно, определите ближайший посильный шаг и время для него. Тогда, оглядываясь назад, вы будете помнить собственное решение и причины, по которым его приняли.