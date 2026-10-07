Психологический тест: что вам трудно позволить себе без чувства вины?

Горячая картошка, огурцы, селёдка с луком: за таким столом легко понять, чего хочется прямо сейчас. В других обстоятельствах собственное желание бывает труднее принять. Следом за ним приходят сомнения: не слишком ли много вы себе позволяете, не подводите ли кого-то, не пора ли заняться чем-нибудь полезным.

Предлагаем начать с простого выбора. Посмотрите на шесть закусок, решите, какую положили бы рядом с картошкой первой, и запомните номер. Затем прокрутите страницу до своей расшифровки. В каждой описана ситуация, в которой бывает трудно поступить по собственному желанию и не корить себя после. Подпишитесь на нас в Google Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Что положите рядом с горячей картошкой?

Перед вами малосольные огурцы, селёдка с луком, маринованные грибы, квашеная капуста, солёные помидоры и сметана с зеленью. Представьте, что всё уже на столе, и выберите одну закуску, которую сейчас хочется больше остальных.

Это развлекательный ассоциативный тест. Выбор еды не определяет характер и не объясняет причины чувства вины. Расшифровки можно сопоставить со своим опытом и посмотреть, какие наблюдения вам близки.