Хрустящий тест: какие маленькие радости вам ближе

У свежего хлеба хочется отломить горбушку, у запеканки забрать подрумянившийся уголок, а у крем-брюле сначала расколоть тонкую карамель. Эти маленькие удовольствия легко представить даже по фотографии. Достаточно увидеть надлом, хрустящие слои и мягкую середину, чтобы захотелось попробовать один из кусочков.

В этом ассоциативном тесте шесть видов корочки связаны с шестью способами получать удовольствие от обычного дня. Посмотрите на картинку со всеми вариантами, выберите тот, который привлёк первым, и запомните номер. Затем прокрутите страницу до своей расшифровки и сравните её с тем, что радует вас в жизни. Подпишитесь на нас в Google Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Какой кусочек хочется попробовать первым?

На картинке шесть вариантов: хлеб, картофельная запеканка, круассан, пицца, чебурек и крем-брюле. Представьте их вкус и выберите один. Здесь можно просто довериться своему желанию.

Это развлекательный ассоциативный тест. Вкусовые предпочтения не определяют характер: описания предлагают несколько жизненных ситуаций, которые можно сопоставить со своим опытом.

1. Хлебная корочка: удовольствие от того, что давно нравится Хрустящая горбушка может напомнить о радости, которой достаточно самой по себе. Вам приятно возвращаться к знакомым вещам: ещё раз включить любимую песню, пройти привычным маршрутом, приготовить то, что всегда получается вкусно. Чтобы хорошо провести время, вам необязательно каждый раз искать новое впечатление. В таком выборе есть умение замечать, что уже подходит именно вам. Хороший вечер может обойтись без особого повода, сложной подготовки и дальнейших планов. Вы способны получить удовольствие от самого занятия, даже если после него нечего будет показать или рассказать. При этом привычное легко перестать замечать. Любимая музыка звучит фоном, прогулка превращается в очередной путь по делам, вкусный завтрак проходит в спешке. Если описание вам близко, подумайте, когда вы в последний раз уделяли полное внимание тому, что любите. Вам может быть особенно близко простое удовольствие, ради которого не нужно ничего усложнять. 2. Сырная корочка запеканки: радость, когда заботятся о вас У подрумянившейся домашней запеканки есть понятная ассоциация: кто-то приготовил, подал и подумал о том, чтобы вам было хорошо. В этой расшифровке особенно ценно ощущение, что можно на время перестать всё устраивать самому. Вы получаете удовольствие от внимания, в котором учитывают ваши привычки и желания. Такая забота заметна в небольших поступках. Вам оставили любимый кусочек, взяли на себя часть подготовки, предусмотрели то, о чём обычно приходится напоминать. Приятен и сам результат, и возможность почувствовать, что другому человеку важно, как вы себя чувствуете. Получать заботу бывает непривычно, если вы чаще оказываетесь тем, кто её организует. Тогда возникает желание немедленно помочь в ответ, всё проверить или взять дело обратно в свои руки. Возможно, удовольствие станет полнее, если позволить другому закончить начатое и спокойно принять его заботу. В этом выборе главное удовольствие связано с заботой, которую можно принять без спешки отплатить за неё. 3. Слоистый край круассана: время, которым распоряжаетесь вы Тонкие слои круассана располагают к неторопливости: отломить кусочек, рассмотреть надлом, заметить вкус. В этой ассоциации удовольствие складывается из внимания к небольшим деталям. Вам может быть важно, чтобы в течение дня нашлось занятие, темп и продолжительность которого вы выбираете сами. Это может быть завтрак без параллельных дел, несколько страниц книги, спокойная прогулка по интересной улице. Значение имеет возможность заняться чем-то одним, не стараясь одновременно успеть что-то ещё. Даже короткий перерыв ощущается иначе, когда не приходится постоянно смотреть на часы. Такой личный ритуал легко превратить в ещё один пункт расписания и выполнять наспех. Если вы узнаёте себя в описании, присмотритесь, остаётся ли в нём место удовольствию. Возможно, вам хочется подольше задержаться за завтраком или сменить маршрут прогулки, хотя обычно всё устроено по-другому. Вас может радовать возможность выбрать собственный темп и полностью заняться чем-то приятным. 4. Бортик пиццы: общение, в котором можно расслабиться Пиццу удобно разделить на всех, а её бортик вполне можно съесть руками. В этой расшифровке она напоминает о встречах, где не приходится следить за каждым жестом. Вам приятно находиться среди людей, с которыми можно быть разговорчивым или молчаливым, оживлённым или немного уставшим. Большую часть удовольствия даёт свобода от необходимости производить впечатление. Можно встретиться без тщательно придуманной программы, обойтись простой сервировкой и поговорить даже тогда, когда никаких особенных новостей нет. Достаточно того, что вам хорошо вместе и никто не требует постоянной готовности развлекать остальных. Если это описание кажется знакомым, вспомните людей, после общения с которыми вы чувствуете себя свободнее. Важно и то, какую роль вы сами берёте на встречах. Даже в близкой компании можно по привычке отвечать за общее настроение, хотя другим вполне достаточно вашего присутствия. Главная радость в этом варианте: проводить время вместе без обязанности всех развлекать. 5. Пузырчатый край чебурека: удовольствие от спонтанного решения Тонкая обжаренная корочка с пузырьками ассоциируется с ярким удовольствием, которое хочется получить сразу. В этой расшифровке важен момент, когда собственное желание успевает повлиять на планы. Вы замечаете что-то привлекательное и оставляете себе возможность откликнуться. Вы можете неожиданно отправиться на прогулку, зайти в интересное место, попробовать занятие, о котором утром ещё не думали. Радует чувство, что день ещё способен чем-то удивить. Даже небольшая перемена возвращает ощущение личного выбора, если до этого всё происходило по заранее составленному списку. Спонтанности проще найти место, когда для неё не требуется отменять важные обязательства. Если этот вариант вам близок, подумайте, остаётся ли в ваших планах немного свободного времени. Тогда удастся и задержаться там, где понравилось, и спокойно закончить нужные дела. Вас может особенно радовать право изменить небольшой план ради желания, которое возникло сейчас. 6. Карамельная корочка крем-брюле: удовольствие от предвкушения Тонкая карамель трескается под ложкой, открывая нежный крем. Это удовольствие легко представить ещё до первого кусочка. В этой расшифровке радость начинается заранее: вам может нравиться ждать приятное событие, представлять его подробности и знать, что впереди есть что-то желанное. Билет на интересное представление, договорённость о встрече, выбранный фильм на вечер способны порадовать ещё до самого события. Ожидание становится частью удовольствия. Вам важно иметь возможность что-то задумать для себя, подготовиться и постепенно приблизиться к тому, чего хочется. При этом воображение порой создаёт слишком подробный сценарий, и любой отход от него начинает разочаровывать. Реальная встреча проходит иначе, чем представлялось, вечер не складывается идеально. Если вы узнаёте себя в описании, попробуйте заметить, что понравилось именно в случившемся, даже если эта приятная деталь не входила в первоначальный план. Вам может быть особенно приятно предвкушать желанное и замечать момент, когда оно наконец происходит. Что оказалось приятным именно для вас Выбранная корочка могла привлечь знакомым вкусом, красивым надломом или просто потому, что вы проголодались. Интереснее посмотреть, какая мысль в расшифровке вызвала отклик. Возможно, вы вспомнили определённого человека, занятие или давно желанную встречу. Такая ассоциация уже относится к вашему опыту. Можно подумать, что делает это удовольствие полным: достаточно ли времени, подходящая ли компания, удаётся ли принять чужое внимание или перестать заниматься несколькими делами сразу. Чем точнее вы понимаете, что радует именно вас, тем легче находить для этого место в обычном дне.