2, 3, 5, 10, 18, 33: продолжите ряд за 30 секунд

Начало кажется знакомым: какое число поставить после 33?

Двойка, тройка, пятёрка. Уже хочется сказать, что будет дальше? Не торопитесь: в этой задаче следом стоят 10, 18 и 33. Посмотрите на всю строку, прежде чем доверяться первому впечатлению. Именно знакомое начало может увести рассуждения в сторону. Подпишитесь на нас в Google Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности Перед вами шесть чисел и одно свободное место. Для решения хватит простых вычислений, которые удобно делать в уме или на листке. Попробуйте уложиться в 30 секунд ради азарта, а затем проверьте свой ответ без спешки. Время здесь не оценка ваших способностей.

Когда первая догадка приходит слишком быстро

Короткое начало легко принять за уже встречавшуюся задачу. Оставшаяся часть строки нужна как раз для проверки этого впечатления. Прочитайте числа по порядку ещё раз, ничего не заменяя и не пропуская.

Если решаете вместе с кем-то, сначала запишите ответы по отдельности. Потом сравните объяснения: любопытнее всего бывает понять, на каком месте рассуждения разошлись. Само совпадение чисел ещё не означает, что вы нашли одинаковый способ решения.

Продолжите цепочку

2, 3, 5, 10, 18, 33, ? Какое число должно стоять после 33 по задуманному правилу? Найдите закономерность и проверьте её на известных значениях. Ниже будет разбор, а перед ним небольшая история о том, как мы узнаём знакомые образы в самых неожиданных местах.

Почему розетка смотрит на нас с удивлением

Два отверстия, линия ниже, и обычная розетка уже кажется удивлённой. Похожее происходит с фасадами домов, сумками и автомобильными фарами. Мы замечаем лицо, хотя прекрасно понимаем, из каких деталей оно получилось. Такое узнавание лиц в неживых предметах называют лицевой парейдолией.

В исследовании 2020 года Сьюзен Уордл и её коллеги использовали 96 фотографий: человеческие лица, предметы с иллюзорными лицами и похожие предметы без такого эффекта. Пока участники смотрели снимки, учёные регистрировали активность мозга двумя методами, позволяющими изучать место и время реакции.

Предметы с иллюзорными лицами сначала вызывали реакцию, более похожую на реакцию на настоящее лицо, чем обычные вещи. Примерно через четверть секунды картина менялась: они уже обрабатывались скорее как предметы. Это согласуется с быстрым механизмом обнаружения лиц, который может срабатывать и на приблизительное сходство.

В другой работе, опубликованной в 2021 году, участники оценивали выражения настоящих и иллюзорных лиц по шкале от сердитого до счастливого. Выражение одного изображения влияло на восприятие следующего. Причём такой эффект сохранялся при чередовании человеческих лиц с предметами.

Поэтому у замеченного в стене лица может быть вполне определённое выражение, хотя никто специально его не рисовал. Понимание, что перед нами дом, не обязательно убирает второе впечатление. Можно видеть и окна с дверью, и невольную улыбку одновременно.

Решение

Для следующего шага нужны три числа

В задуманном правиле каждое новое число, начиная с четвёртого, равно сумме трёх предыдущих. Первые три значения, 2, 3 и 5, заданы как начало цепочки. Посмотрим, что из них получается.

Четвёртое число: 2 + 3 + 5 = 10.

Пятое число: 3 + 5 + 10 = 18.

Шестое число: 5 + 10 + 18 = 33.

Теперь складываем три последних известных значения: 10 + 18 + 33 = 61.

Ответ по этому правилу: 61. Полная последовательность: 2, 3, 5, 10, 18, 33, 61.

Ловушка спрятана в начале. Числа 2, 3, 5 напоминают последовательность Фибоначчи, где складывают два предыдущих значения. Но тогда после 3 и 5 получилось бы 8. В нашем условии стоит 10, поэтому уже четвёртое число опровергает эту догадку.

Проверить найденный ответ можно ещё одним вычислением. При переходе от 33 к следующей сумме мы убираем из тройки самое раннее число, 5, и добавляем новое, 33. Получается 33 − 5 + 33 = 61. Это другая запись того же правила, а не отдельная закономерность.