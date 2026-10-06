Что объединяет 6, 15, 35, 77 и 143? Продолжите числовой ряд

Эта задача особенно приятна в момент, когда наконец находится закономерность: длинных вычислений для неё не требуется. Нужны школьные знания и удачная догадка. Попробуйте сначала обойтись без разбора. Если за полминуты ответ не появился, дайте себе ещё немного времени.

Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Калькулятор пока можно отложить

Начните с числа, которое больше остальных привлекает внимание. Необязательно исследовать цепочку строго слева направо: удачное наблюдение в конце строки может помочь разобраться с её началом. А если несколько минут не удаётся сдвинуться с места, отложите записи и вернитесь к ним после короткой паузы.

Полезно сформулировать свою версию словами. В хорошем объяснении будет понятно, как получено каждое из пяти значений и что нужно сделать дальше. Одного числа, которое приблизительно подходит по величине, здесь недостаточно.

Какое число поставить после 143?

6, 15, 35, 77, 143, ? Поставьте число вместо вопросительного знака и объясните свой выбор. Можно записать первую догадку, затем проверить её по всей строке. Ответ и подробные вычисления находятся после истории о телефонных кнопках.

Пауза перед решением

Телефонные кнопки могли стоять в два ряда

Телефонная клавиатура с тремя кнопками в ряд когда-то была одним из вариантов. В исследовании Bell Telephone Laboratories, опубликованном в 1960 году, на первом этапе сравнивали 16 расположений. Были среди них круглые, напоминавшие телефонный диск, и прямоугольные.

Участники набирали номера на разных устройствах. Исследователей интересовали скорость, ошибки и личные предпочтения. Одних рисунков было недостаточно: в предварительной работе, на которую ссылается автор статьи, половина участников изменила своё мнение после знакомства с настоящими кнопочными аппаратами.

Затем пять отобранных вариантов сравнили между собой. Значимых различий в скорости и количестве ошибок не обнаружили. Зато расположение в две вертикальные колонки многим не понравилось. Приемлемая точность набора ещё не гарантировала, что люди захотят пользоваться такой клавиатурой.

Для дальнейших испытаний оставили два прямоугольных варианта, имевших инженерные преимущества: сетку из девяти кнопок с одной дополнительной внизу и два горизонтальных ряда. Проверяли расстояние между кнопками. Отдельные опыты касались размера надписей, усилия нажатия и хода клавиш.

В следующий раз, набирая номер, можно вспомнить об этих испытаниях. За привычным расположением цифр стоят и расчёты инженеров, и вполне человеческие реакции. По внешнему виду устройства трудно заранее понять, насколько удобно будет пользоваться им каждый день.

Решение: произведения соседних простых чисел

В задуманном правиле каждое значение получается при умножении двух соседних простых чисел. Простым называют целое положительное число больше единицы, которое делится без остатка только на единицу и на себя. Единица в этот ряд не входит.

Начало ряда простых чисел: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Возьмём соседние пары и проверим все значения задания:

2 × 3 = 6.

3 × 5 = 15.

5 × 7 = 35.

7 × 11 = 77.

11 × 13 = 143.

В каждой следующей паре сохраняется второй множитель предыдущей пары и появляется следующее простое число. Поэтому после 11 × 13 нужно вычислить 13 × 17.

Устно удобно представить 17 как сумму 10 и 7: 13 × 10 = 130, а 13 × 7 = 91. Складываем 130 + 91 = 221.

Ответ по этому правилу: 221. Полная цепочка: 6, 15, 35, 77, 143, 221.