Бариста подмигивает не просто так: сможете найти 3 отличия за 20 секунд?

Есть два типа людей. Первые утром способны разговаривать ещё до кофе. Вторые считают такое поведение подозрительным и предпочитают сначала получить свою чашку, а уже потом решать, стоит ли сегодня вообще вступать в контакт с человечеством.

Героиня нашей новой «Ловушки для глаз» явно знает толк в хороших отношениях с кофеманами. Бариста улыбается, подмигивает и протягивает внушительный стакан напитка. Позади кофемашина, на стене висит меню, форма безупречна - кажется, заказ выполнен идеально.

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Но кое-что всё-таки не сходится.

Перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми художник спрятал три отличия. Причём кофе здесь скорее отвлекающий манёвр: искать придётся не только в стакане.

Задача простая: постарайтесь обнаружить все три изменения за 20 секунд.

Готовы?

Представьте, что от результата зависит, получите ли вы сегодня вторую чашку бесплатно.

Время пошло!

Не торопитесь листать вниз

Если первые два отличия нашлись быстро, а третье словно испарилось вместе с ароматом эспрессо, это как раз тот момент, когда стоит изменить стратегию.

При поиске отличий мы часто цепляемся за самые заметные предметы. Здесь взгляд почти автоматически отправляется к девушке и огромному стакану. Между тем фон воспринимается как нечто второстепенное - и именно этим обычно пользуются создатели подобных головоломок.

Попробуйте пройти изображение по зонам. Сначала внимательно изучите верхнюю часть и фон, потом саму бариста и лишь после этого стакан.

Такие задачи хороши тем, что заставляют на несколько минут отказаться от привычного беглого просмотра и действительно всматриваться в мелочи. В «Ловушке для глаз» этот промежуточный блок заодно не позволяет случайно увидеть разгадку раньше времени. Ловушка для глаз Инструкция

Ещё несколько секунд…

Только не пытайтесь прочитать меню. Сегодня там нет секретного ответа.

Ну что, все три найдены?

Проверяем!

Где спрятались отличия

Первое отличие - табличка с меню на стене. Посмотрите на то, как она подвешена: верхняя линия крепления на двух изображениях отличается.

Второе отличие находится ещё выше - у окна. На одной картинке сверху виден дополнительный участок коричневой рамы, а на другой его нет.

Третье отличие - крышка стакана. На одной картинке у неё видна дополнительная горизонтальная линия, на другой крышка выглядит иначе.

Вот и всё. Бариста, серьга, фартук, кофейное зерно и даже кофемашина всё это время совершенно невинно отвлекали ваше внимание.

Особенно бариста. Не зря она так хитро подмигивала.

Подводим итоги

3 из 3 за 20 секунд - высший сорт! Вашу наблюдательность можно подавать двойной порцией без сахара. Мелким деталям от вас не скрыться.

2 из 3 - отличный результат. Два изменения обнаружены, а третье успело ускользнуть, пока вы любовались кофе.

1 из 3 - неплохо. Сегодня головоломка оказалась крепче привычного эспрессо, но одно отличие вы всё-таки раскусили.

0 из 3 - похоже, картинка сработала слишком хорошо: вместо поиска отличий вы двадцать секунд думали, где бы сейчас раздобыть кофе. В таком случае сначала чашечка - а потом реванш.