Не будите кота - лучше найдите 3 отличия между картинками за 20 секунд

Кошачья логика - наука, которую человечеству ещё только предстоит постичь. Можно купить коту роскошную лежанку, мягкую подушку и специальный домик, но спать он всё равно отправится туда, где, по его мнению, действительно удобно. Например, под колесо автомобиля.

Герой сегодняшней «Ловушки для глаз» явно доволен своим выбором. Он растянулся возле машины, положил голову на колесо и сладко спит. Рядом стоят миска и игрушка, на заднем плане - гараж и аккуратный куст в горшке. Идиллия полная.

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Правда, хозяину автомобиля мы бы всё-таки посоветовали перед поездкой внимательно посмотреть вниз.

А вам предстоит смотреть ещё внимательнее.

Перед вами две картинки, которые кажутся одинаковыми. Однако художник внёс в одну из них три изменения.

Сможете обнаружить все три за 20 секунд?

И сразу предупреждаем: кот здесь работает профессиональным отвлекающим манёвром. Очень хочется рассматривать именно его, но отличия могут находиться совсем в других местах.

Готовы? Время пошло!

Не спешите с ответом

Есть любопытная особенность подобных заданий: первые два отличия иногда находятся почти мгновенно, а третье внезапно превращается в дело принципа.

«Оно здесь есть. Я знаю, что оно здесь есть. Но ГДЕ?»

Причина проста: когда мы понимаем общий сюжет картинки, мозг перестаёт тщательно проверять уже знакомые предметы. Машина остаётся машиной, гараж - гаражом, фонарь - фонарём. А небольшое изменение формы или размера легко проскакивает мимо внимания.

Попробуйте сравнивать изображение не по предметам, а по участкам сверху вниз. Сначала небо и стена дома, потом автомобиль, затем кот и пространство возле земли.

И не волнуйтесь за пушистого героя. Судя по выражению морды, единственная проблема, которая его сейчас интересует, - чтобы никто не шумел.

Ещё несколько секунд…

Нашли все три?

Тогда проверяем.

Где спрятались отличия

Первое - кусочек зелени рядом с настенным фонарем возле гаража. На одной картинке он есть, а на другой исчез.

Второе отличие - оранжевый боковой элемент на автомобиле. На одной картинке он маленький и узкий, на другой стал заметно крупнее.

Третье отличие - передняя часть автомобиля. Сравните синий бампер возле гаражных ворот: на двух изображениях отличается его форма - на одном появляется дополнительный выступ.

А кот?

Кот не изменился вообще. Он просто проспал всё расследование, как и положено настоящему профессионалу.

Подводим итоги

3 из 3 за 20 секунд - великолепно! Кошачье обаяние не смогло сбить вас со следа. С такой наблюдательностью любое визуальное преступление обречено на раскрытие.

2 из 3 - отличный результат. Два изменения найдены, а третье воспользовалось тем, что вы на секунду отвлеклись на котика. Мы вас понимаем.

1 из 3 - начало есть. Возможно, пушистый герой слишком убедительно демонстрировал, что торопиться вообще никуда не надо.

0 из 3 - кажется, вместо головоломки вы двадцать секунд любовались спящим котом. И знаете что? Это тоже не самое бесполезное занятие в конце напряжённого дня.