Не прожгите взглядом картинку: найдите 3 отличия за 20 секунд

Есть люди, которые гладят только по большим праздникам. Есть те, кто считает, что правильно развешенная после стирки рубашка уже практически поглажена. А героиня нашей новой «Ловушки для глаз» явно принадлежит к третьей категории - профессионалам.

Утюг в одной руке, белоснежная рубашка на доске, средство для глажки под рукой, а позади аккуратно висят вещи, которые, кажется, уже прошли все круги бытового совершенства. На стене даже красуется табличка Clean & Fresh - «Чисто и свежо». С таким девизом особенно неловко признаться, что дома уже третий день лежит гора белья.

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Но сегодня проверять будем не качество глажки, а вашу наблюдательность.

Перед вами две почти одинаковые картинки. Почти - ключевое слово. Художник изменил три детали, и ваша задача - обнаружить их за 20 секунд.

Внимательно осмотрите женщину, одежду, гладильную доску и всё, что находится вокруг.

Готовы?

20 секунд пошли!

Не торопитесь с ответом

Самое коварное в подобных головоломках - вовсе не размер спрятанной детали. Иногда довольно крупный элемент остаётся незамеченным просто потому, что мозг уже решил: «Я понял, что здесь изображено».

Мы воспринимаем рубашку как рубашку, человека как человека, а картину на стене - как часть фона. Чтобы найти изменения, приходится на несколько секунд отказаться от общего сюжета и начать сравнивать отдельные формы, линии и цвета.

Если третье отличие никак не находится, попробуйте простую тактику. Разделите изображение на зоны: сначала верх картинки, затем героиня, потом гладильная доска. И не перескакивайте глазами с одного места на другое.

Кстати, утюг можете оставить в покое. Он и без того сегодня достаточно поработал.

Ну что?

Все три найдены?

Тогда пора проверить себя.

Правильный ответ

Первое отличие находится на картине слева. Посмотрите на изображённую там вешалку: на двух картинках отличается её верхняя часть - крючок повёрнут в разные стороны.

Второе отличие - одежда женщины. На одной картинке у её тёмного фартука или платья видна розовая полоска у горловины, а на другой её нет.

Третье отличие спряталось на белой рубашке. Слева от утюга на одной картинке видна дополнительная линия/складка ткани, а на другой она исчезла.

И всё это время яркие рубашки на вешалках, бутылка и утюг честно изображали главных подозреваемых. Отличный отвлекающий манёвр.

Подводим итоги

3 из 3 за 20 секунд - великолепно! Ваш взгляд разглаживает визуальные загадки лучше любого утюга. Мелким деталям рядом с вами лучше даже не пытаться прятаться.

2 из 3 - отличный результат. Два изменения обнаружены моментально, а третьему просто очень повезло.

1 из 3 - наблюдательность работает, но сегодня эта прачечная оказалась хитрее. Берём реванш в следующей «Ловушке».

0 из 3 - возможно, вы всё это время думали о собственном белье, которое неплохо было бы погладить. Тогда головоломка хотя бы выполнила полезную бытовую функцию.