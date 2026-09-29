Ловушка для глаз: мастер чинит телевизор, а вам предстоит найти 3 отличия за 20 секунд

Перед нами картина из тех времён, когда сломавшийся телевизор не отправляли на переработку после первого подозрительного звука, а торжественно несли мастеру. И мастер действительно собирался его чинить, а не сообщать через пять минут: «Проще купить новый».

На рабочем столе стоит внушительный синий телевизор, задняя крышка уже снята, наружу тянутся разноцветные провода. Вооружённый отвёрткой мастер явно знает, что делает. По крайней мере, выражение лица у него достаточно уверенное. А на полке за спиной стоит красный радиоприёмник - возможно, следующий пациент.

Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

На первый взгляд две картинки совершенно одинаковы. Но это только на первый.

Между ними спрятаны три отличия.

Сможете найти все три за 20 секунд?

Совет: не зацикливайтесь только на телевизоре. В хорошей «Ловушке для глаз» подозревать нужно всех - даже совершенно невинный радиоприёмник.

Готовы? Время пошло!

Не спешите листать вниз

Задачи на поиск отличий коварны тем, что наш мозг очень быстро понимает общий смысл изображения и после этого начинает экономить силы. Телевизор - на месте. Мастер - на месте. Отвёртка - есть. Провода - висят. Значит, вроде бы всё одинаково.

Но для решения головоломки нужно переключиться с общего впечатления на мелкие детали. Именно такое внимательное сравнение и превращает простую картинку в небольшую тренировку концентрации. В нашей «Ловушке для глаз» этот блок специально отделяет задание от ответа, чтобы решение не попалось на глаза раньше времени. Ловушка для глаз Инструкция

Если третье отличие никак не даётся, попробуйте старый приём: мысленно разделите картинку на три части. Сначала осмотрите фон и полку, потом самого мастера, а затем телевизор и рабочий стол.

И никаких вызовов второго мастера. С этой поломкой вы должны справиться самостоятельно.

Ну что, 20 секунд закончились?

Проверяем.

Правильный ответ

Первое отличие - радиоприёмник на полке. На одной картинке у него одна большая жёлтая кнопка и одна маленькая, а на другой - две большие жёлтые кнопки.

Второе отличие - рука мастера на телевизоре. На одной картинке она ближе к краю телевизора, а на другой - посередине.

Третье отличие - одежда мастера. В нижней части изображения изменился участок комбинезона возле руки: на одной картинке там коричневая ткань, а на другой видна оранжевая рубашка.

Телевизор, провода и отвёртка при этом успешно отвлекали внимание. Классический ремонт: ищешь неисправность в одном месте, а проблема обнаруживается совсем в другом.

Подводим итоги

3 из 3 за 20 секунд - блестяще! Вам можно доверить диагностику не только телевизора, но и всей мастерской. Ни одна лишняя кнопка от вас не укроется.

2 из 3 - отличный результат. Почти всё замечено, но одна деталь всё-таки сумела остаться «за кадром».

1 из 3 - неплохое начало. Сегодня мастер оказался хитрее, зато теперь вы знаете, куда смотреть внимательнее.

0 из 3 - похоже, вы всё это время пытались понять, что именно мастер собирается делать отвёрткой с телевизором. Вполне простительно. Теперь можно вернуться к картинкам и взять реванш без секундомера.