Что вы уже решили, но пока не готовы признать? Психологический тест с медузами

Вы продолжаете взвешивать доводы, хотя ни один новый совет уже ничего не меняет. Один вариант приносит облегчение, другой приходится всё старательнее оправдывать. Признаться себе в этом трудно: следом встанут вполне конкретные вопросы о деньгах, близких, обязательствах и будущем. Поэтому знакомое сомнение иногда оказывается удобнее ясного ответа.

Посмотрите на девять медуз из полупрозрачной органзы и шёлковых лент. Выберите ту, на которой хочется задержать взгляд, и запомните её номер. Это развлекательный тест для размышления о себе: в каждой расшифровке описана ситуация, которую можно примерить к своему опыту. Возможно, одна из них поможет точнее назвать то, что давно занимает ваши мысли. Подпишитесь на нас в Google Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Молочная медуза Вы хотите сделать паузу, хотя привыкли выдерживать Если вас привлекла молочная медуза, возможно, вы давно хотите снизить темп. Отменённая встреча приносит облегчение, свободный вечер хочется никому не отдавать, а очередная просьба раздражает ещё до того, как вы её услышали до конца. При этом серьёзного повода остановиться будто нет: дела идут, обязательства выполняются, окружающие считают, что вы справляетесь. Поэтому собственная усталость каждый раз оказывается недостаточно веской причиной что-то изменить. В этой ситуации непросто признать, что вы больше не хотите проверять, сколько ещё способны выдержать. Вам может быть нужна обычная передышка, после которой станет понятнее, что действительно перестало устраивать, а что просто накопилось. Подумайте, какую нагрузку можно уменьшить уже сейчас. Для этого вовсе не обязательно сначала довести себя до состояния, в котором отказаться придётся от всего.

2. Сиреневая медуза Вы хотите сказать то, что давно смягчаете В этой расшифровке важен разговор, который вы слишком долго откладываете. Возможно, вам уже понятно, что именно не устраивает в отношениях, работе или семейной договорённости. Но при каждой попытке объясниться вы добавляете столько оговорок, что ваше несогласие почти исчезает. Собеседник слышит небольшое замечание, после которого всё может остаться по-прежнему, а вы чувствуете, что снова не смогли сказать главное. Вероятно, вы ждёте формулировку, которая позволит быть честным и гарантированно никого не расстроить. Найти её удаётся не всегда. Зато можно спокойно обозначить конкретную проблему, не обвиняя человека и не перечисляя все прежние обиды. Сначала попробуйте сформулировать для себя одну вещь, которую собеседнику важно понять. Возможно, именно с неё и должен начаться давно назревший разговор.

3. Золотистая медуза Вы хотите наконец проверить, на что способны Если взгляд задержался на золотистой медузе, вам может быть знакомо желание, к которому вы возвращаетесь годами. Попробовать другое дело, показать свою работу, освоить то, на что прежде не хватало времени. Вы уже немало знаете об этом занятии, следите за теми, у кого получилось, и замечаете каждую подходящую возможность. Но собственная попытка всё ещё существует в будущем, которое никак не становится настоящим. Возможно, вы уже готовы потратить на это часть сил и времени. Труднее признать, что после первой попытки появится реальный результат, который придётся оценивать. Пока замысел остаётся замыслом, ваши возможности ничем не ограничены. Начало сделает их конкретными: что-то получится сразу, чему-то придётся учиться. Небольшая проба даст о себе больше сведений, чем ещё один год размышлений о том, каким мог бы быть ваш успех.

4. Тёмно-синяя медуза Вы готовы продолжать, но на других условиях Этот вариант может откликнуться человеку, который слишком долго выбирает между терпением и полным отказом. Вам нравится само дело, дорог человек, важен общий результат. Однако условия, на которых всё держится, постепенно стали непосильными: задач прибавляется, договорённости забываются, ваши уступки уже воспринимают как норму. Отказаться от всего жалко, а соглашаться на очередное повторение всё труднее. Возможно, ваше решение уже состоит в том, чтобы пересмотреть условия. Уточнить обязанности, обсудить нагрузку, договориться о том, как будет распределяться ответственность. Полезно заранее понять, какие изменения действительно позволят вам продолжать и как вы заметите, что они произошли. Тогда разговор станет предметным, а у вас появится возможность оценивать происходящее по поступкам и выполненным договорённостям.

5. Кораллово-розовая медуза Вы больше не хотите справляться со всем в одиночку Если вас привлекла коралловая медуза, присмотритесь к привычке заранее отвечать, что помощь не нужна. Вы можете прекрасно знать, как решить очередную проблему, и всё равно хотеть, чтобы рядом кто-то включился без долгих объяснений. Особенно обидно бывает слышать похвалу вашей самостоятельности в тот момент, когда больше всего хочется разделить с кем-то обычные заботы. Возможно, вы уже решили перестать брать всё на себя, но ещё не готовы прямо попросить об участии. Кажется, такая просьба обесценит заботу: ведь близкий человек мог бы догадаться сам. Между тем со стороны ваша нагрузка может выглядеть вполне посильной, особенно если вы годами успешно скрывали, какой ценой она даётся. Конкретная просьба даст другому человеку возможность понять, чего вам сейчас не хватает, а вам покажет, насколько он готов откликнуться.

6. Шалфейно-зелёная медуза Вы хотите остаться, хотя уже заговорили об уходе Эта расшифровка о решении, которое бывает неожиданно трудно признать: вам хочется сохранить то, что у вас есть. Когда-то вы всерьёз думали о переезде, смене работы или большом повороте в жизни. Обсуждали планы, представляли новую обстановку, возможно, уже рассказали о них близким. Но со временем заметили, что в нынешней жизни есть многое, чем вы дорожите и с чем не готовы расставаться. Отказ от громко объявленных перемен может смущать сильнее, чем сами перемены. Возникает ощущение, будто теперь придётся оправдываться за непоследовательность. При этом у вас есть право пересмотреть намерения, когда вы лучше поняли свои потребности. Стоит лишь честно уточнить, что именно хочется сохранить и какие прежние проблемы всё ещё требуют решения. Остаться тоже можно осознанно, с готовностью заниматься тем, что для вас важно.

7. Голубая медуза с белой вышивкой Вы пока не решили, и для этого есть причины Возможно, вы устали от советов поскорее определиться. Со стороны ситуация кажется простой, но вам приходится учитывать детали, которых другие не видят. Неясны условия, не состоялся важный разговор, неизвестно, какие обязательства придётся взять на себя. В такой ситуации сомнения могут быть вполне обоснованными. Из отсутствующих сведений трудно составить надёжный план, сколько бы раз вы ни прокручивали всё в голове. Здесь не обязательно искать решение, которое вы якобы скрываете даже от себя. Возможно, его ещё нет. Попробуйте точно назвать, чего вам не хватает для выбора и каким способом это можно узнать. Такая пауза отличается от бесконечного откладывания: у неё есть конкретная задача. Право не торопиться особенно ценно там, где последствия серьёзны, а существенная часть обстоятельств пока остаётся неизвестной.

8. Сливовая медуза Вы хотите остановиться, хотя вложили слишком много Сливовая медуза может стать поводом подумать о деле, которое всё труднее продолжать. Когда вы объясняете себе, почему ещё занимаетесь им, чаще вспоминаются уже потраченные годы, деньги и усилия. О будущем говорить сложнее: результат, ради которого всё начиналось, либо отдалился, либо перестал быть таким желанным. Однако остановка кажется признанием, что прежние старания были напрасны. Возможно, вы уже хотите завершить эту историю, но ждёте, когда прошлые вложения наконец оправдают себя. Полезно отдельно оценить, что продолжение способно дать вам теперь и чего ещё потребует. Сегодня, с нынешним опытом, вы снова согласились бы на такие условия? Ответ поможет понять, есть ли у дела будущее, ради которого вы готовы работать дальше. Всё, чему вы научились за это время, останется с вами при любом решении.

9. Бежевая медуза с кружевом Вы уже выбрали, но жалеете о других возможностях Если взгляд остановился на кружевной медузе, возможно, один из вариантов давно подходит вам больше остальных. Но окончательно выбрать его мешает мысль обо всём, что тогда останется за пределами вашей жизни. Другой город, другая профессия, другой распорядок дня. Пока решение не принято, можно мысленно примерять каждую из этих версий и сохранять приятное ощущение, что доступны они все. В такой ситуации трудно принять саму ограниченность выбора. Даже удачное решение оставляет за собой возможности, которыми вы не воспользуетесь. Это может вызывать сожаление и при этом не делать выбранный путь ошибочным. Попробуйте оценить его по тому, что он способен дать в обычной жизни, с её конкретными днями и заботами. Идеальные воображаемые варианты легко выигрывают такое сравнение, пока их собственные трудности остаются за кадром.

Если в одной из расшифровок нашлось что-то знакомое, обратите внимание на ситуацию, о которой вы подумали во время чтения. Что именно удерживает вопрос открытым: нехватка фактов, сил, поддержки или трудный разговор, к которому вы пока не готовы? Эти причины требуют разных следующих шагов, и назвать свою бывает полезнее, чем снова перебирать все доводы за и против.Собственное решение можно сначала просто сформулировать для себя. Затем проверить обстоятельства, обсудить последствия с теми, кого они затронут, и продумать посильный первый шаг. Даже когда ответ уже есть, у вас остаётся право выбирать темп, готовиться и пересматривать планы, если появляются новые сведения.